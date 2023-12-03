أخبار الاتحاد اليوم | جراحة لنجم الوسط، وخطوات نجاح جاياردو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 3 ديسمبر 2023
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جاياردو: عودة حجازي إضافة كبيرة للاتحاد
أكد مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد أن عودة أحمد حجازي للفريق تُمثل إضافة قوية له، وذك خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سباهان الإيراني يوم غدٍ في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.
وأضاف حول اللقاء "المباراة فرصة لنا لحسم الصدارة، سنخوضها بأفضل الخيارات المتاحة".
أضاف "نريد الوصول إلى كأس العالم للأندية ونحن في أفضل حالة بدنية ولذا التدوير مهم بين اللاعبين".
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مهمة ثقيلة جدًا تحملها المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بتوليه مهمة تدريب نادي الاتحاد، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو الذي أسعد جماهير النمور، بعدما توج ببطولتين مع الفريق الموسم الماضي، مما يجعله أمام تحديات صعبة للغاية.
وأخيرًا عقب أشهر من الغياب، انتهت مرحلة إعداد المصري أحمد حجازي؛ مدافع الاتحاد السعودي، للعودة للملاعب من جديد، متحدثًا عن مفاجأة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للفريق، له.
في وقت يحتاج به الاتحاد السعودي لكافة لاعبيه قبل استهلال مشواره في كأس العالم للأندية السعودية 2023، تأكد بشكل رسمي غياب أحدهم عن الحدث العالمي.
رغم أن "الشماغ والعقال" من الزي السعودي الأصيل إلا أن هناك من لا يرغب في رؤيته في ملاعب دوري روشن بغرابة بعد ظهور فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، بهما.
بات استمرار نجوم المنتخب السعودي في الأربعة الكبار لدوري روشن السعودي مهددًا بقوة ومحل شك كبير، خاصة بعد تأييد روبيرتو مانشيني المدير الفني للأخضر لاقتراح بنقلهم من أنديتهم لأخرى تُوفر لهم فرصة اللعب باستمرار.