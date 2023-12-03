"أمر بأسعد أوقات حياتي" .. أحمد حجازي يتحدث عن مفاجأة جاياردو له في الاتحاد

المدافع المصري يتحدث للإعلام بعد فترة من الغياب..

وأخيرًا عقب أشهر من الغياب، انتهت مرحلة إعداد المصري أحمد حجازي؛ مدافع الاتحاد السعودي، للعودة للملاعب من جديد، متحدثًا عن مفاجأة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للفريق، له.

المدافع المصري يغيب عن الملاعب منذ نهاية الموسم الماضي، إذ تعرض وقتها لقطع في الرباط الصليبي للركبة، جعل الاتحاد يستبعده من قائمته المحلية، لكن يسمح له بالمشاركة خارجيًا سواء في دوري أبطال آسيا أو كأس العالم للأندية السعودية 2023.

ومن جانبه، أكد جاياردو أكد أن "الحاجز" سيظهر خلال مواجهة سباهان أصفهان الإيراني غدًا الإثنين، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال.

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بشأن هذه العودة، قال حجازي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة القارية: "وجودي حاليًا وعلمي بأنني سأشارك أمام سباهان يجعلني أمر بأسعد وقت في عمري، أسعد الأوقات بالنسبة لي دائمًا ما تكون دخولي للملعب، عملت جيدًا منذ تعرضي للإصابة، وتم معاملتي باحترافية كبيرة من النادي ومن الجراح الذي أجرى لي الجراحة، وأتمنى تسير الأمور بشكل جيد الفترة المقبلة".

وأضاف حول اللقاء: "أي مباراة مهمة بالنسبة للاتحاد، هدفنا دائمًا الحفاظ على اسم النادي وتاريخه، تاريخ الاتحاد حافل بالمشاركات المهمة في آسيا، وتحقيق اللقب مهم، الفترة الحالية بشكل عام مهمة للفريق، ونستعد بشكل جيد بهدف حسم الصدارة".

يشار إلى أن العميد حسم تأهله بالفعل للدور المقبل من البطولة الآسيوية، لكنه ينافس على صدارة المجموعة، إذ يحتلها حاليًا بـ12 نقطة، يليه سباهان بعشر نقاط، ثم القوة الجوية العراقي بسبع نقاط، وأخيرًا أحمك أولماليك دون أي نقاط.