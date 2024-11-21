أخبار الاتحاد اليوم | فريق إنجليزي كبير "يستفسر" عن مروان الصحفي .. ورسالة كريم بنزيما للأهلي وسر فشل صفقة كاراسكو

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس الموافق 21 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"لن أعيش حسب رغبة الصحافة" .. كريم بنزيما يتحدى منافسي الاتحاد ويوجه رسالة خاصة للأهلي: "لا شيء يدوم!"

أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد في المملكة، واللعب بمسابقة دوري روشن للمحترفين (طالع التفاصيل).

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"مخالفة صريحة" .. رئيس الشباب يكشف عن السبب الحقيقي وراء فشل صفقة كاراسكو والاتحاد

كشف محمد المنجم رئيس الشباب، عن الأسباب الحقيقية وراء فشل صفقة انتقال النجم البلجيكي يانيك كاراسكو جناح الفريق، إلى صفوف نادي الاتحاد (طالع التفاصيل).

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فريق إنجليزي كبير "يستفسر" عن مروان الصحفي

كشفت صحيفة "الرياضية"، عن مفاجأة مدوية بشأن مستقبل النجم الدولي الشاب مروان الصحفي، جناح نادي الاتحاد السعودي، المعار إلى بيرشكوت البلجيكي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الصحيفة أعلنت "استفسار" أحد كشافي النادي الإنجليزي توتنهام هوتسبير عن الصحفي، بشكل غير رسمي؛ مع طلب كل من بازل السويسري وليجيا وارسو البولندي، ضم اللاعب.

بعد غياب 11 شهرًا .. الاتحاد يستعيد نجمه رغم استبعاده من القائمة!

استعاد نادي الاتحاد أحد نجومه الغائبين منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، وذلك خلال استعدادات الفريق لمواجهة الفتح المقبلة في دوري روشن (طالع التفاصيل).

"لن نذهب إلى كأس العالم للسياحة" .. ستيف كالزادا يخرج عن صمته ويؤكد: منافسو الهلال يحصلون على مساعدات "غير عادلة"

وجّه الإسباني ستيف كالزادا، المدير التنفيذي لنادي الهلال السعودي، رسائل طمأنينة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل فتح باب الانتقالات الشتوية القادمة، والمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 (طالع التفاصيل).

"فريق الرجل الواحد" .. مقولة قضى عليها لوران بلان مع الاتحاد مثل الهلال ويُعاني منها النصر والأهلي!

لطالما كانت كرة القدم لعبة تعتمد على العمل الجماعي، ولكن بعض الفرق اشتهرت بأنها تعتمد بشكل كبير على نجم واحد يدير دفة اللعب ويغير مسار المباريات، وهو ما غيره المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق الاتحاد، بينما تُعاني بعض الفرق الأخرى في دوري روشن السعودي من تلك المشكلة! (طالع التفاصيل).