أخبار الاتحاد اليوم | تصرف زوجة كورونادو "الغريب" .. وجنون رومارينيو!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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خطة مفاجئة .. عملاق أوروبي يهدد "ثنائية زيدان ومحرز" وأحلام السعودية

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان؛ على الرغم من اقترابه من الـ3 سنوات، بدون تدريب. "اقرأ التفاصيل"

وضع نفسه أمام مدفع جمهور الاتحاد .. محمد نور يعترف بأفضلية الهلال بتصريحات قوية

لم يكن أمام محمد نور؛ أسطورة نادي الاتحاد السعودي، إلا كيل المديح لخصمه السابق نادي الهلال، في ظل التألق الكبير لنجومه، لكن حديثه أغضب الاتحاديين بعض الشيء. "اقرأ التفاصيل"

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جاياردو يرفض طوق النجاة .. أفلت كورونادو وتورط في رومارينيو!

"الاتحاد خسر كل شيء هذا الموسم" .. لخص محمد نور حال العميد هذا الموسم بتلك الجملة! والتي هي للأسف صحيحة 100%، إذ أن حامل لقب دوري روشن السعودي لم يعد باستطاعته الحفاظ على لقبه، وتبدو حظوظه في مواجهة الهلال ضعيفة في دوري أبطال آسيا حال تخطى نافباخور. "اقرأ التفاصيل"

"حالته الفنية والبدنية ومعاناته في الغربة" .. اعترافات مثيرة من إيجور كورونادو بعد الرحيل عن الاتحاد

خرج النجم البرازيلي إيجور كورونادو، بمجموعة من "الاعترافات" الجريئة؛ بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"رومارينيو مجنون بالانتقال من الاتحاد لهذا الفريق!" .. الحقيقة كاملة

النجم البرازيلي رومارينيو كان قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، قبل تدخل المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو. "اقرأ التفاصيل"

كريستيانو رونالدو طلب ضمه .. صفقة عالمية على أبواب دوري روشن السعودي

اقترب اسم عالمي جديد، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

"حتى الصحون والأواني جمعتها" .. زوجة إيجور كورونادو ترفض مغادرة السعودية بـ"خفي حنين"!

لأنها أمور نسائية بقدر أكبر، ما كان من اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو إلا أن يقف متفرجًا أمام تصرفات زوجته وهي تستعد لمغادرة السعودية! "اقرأ التفاصيل"

جاياردو يكشف خطة الاتحاد أمام نافباخور .. وعبد الرزاق حمد الله: نجونا من هذه الأزمة في الذهاب!

أعرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عن حماسه الكبير، قبل مواجهة نافباخور الأوزباكي. "اقرأ التفاصيل"

بعد تهديده الهجومي .. مدرب نافباخور يرد بقوة على مارسيلو جاياردو

اشتعلت الأجواء قبل ساعات من مواجهة الاتحاد ضد نافباخور الأوزبكي ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد التصريحات المتبادلة بين الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والأوزبكي سامفيل بابيان. "اقرأ التفاصيل"

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