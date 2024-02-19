خطة مفاجئة .. عملاق أوروبي يهدد "ثنائية زيدان ومحرز" وأحلام السعودية

منافس جديد لـ"خطف" زين الدين زيدان..

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان؛ على الرغم من اقترابه من الـ3 سنوات، بدون تدريب.

زيدان لم يتول تدريب أي فريق؛ منذ الرحيل عن العملاق الإسباني ريال مدريد، في يونيو من عام 2021، والذي قاده لإنجاز تاريخي بالتتويج بـ3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للإعلامي الرياضي فلوريان بليتينبيرج، وضع مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني، المدير الفني الفرنسي كأحد أبرز المرشحين؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

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بليتينبيرج كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن النادي الألماني لم يتحرك بشكل رسمي - حتى الآن -، للتعاقد مع زين الدين زيدان؛ إلا أن هناك تقدير خاص لخبرته وقدراته الفنية.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن فكرة إدارة البايرن؛ هي استمرار الألماني توماس توخيل، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي؛ على الرغم من سوء النتايج.

وأوضح فلوريان بليتينبيرج، أن مسؤولي بايرن ميونخ، سيتعاملون مع كل مباراة بشكل منفرد من الآن وحتى نهاية الموسم؛ على أن يتحركوا بشكل رسمي نحو زيدان، حال تم اتخاذ قرار بإقالة توخيل، في أي وقت.

جدير بالذكر أن زيدان بعتبر من أهم أهداف المملكة العربية السعودية؛ لجلبه إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة، كما لا يزال الجزائريون، يحلمون بالتوقيع معه؛ لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم، الذي يضم في صفوفه ساحر الأهلي رياض محرز، على الرغم من رفضه العرض مبدئيًا.