أخبار الاتحاد اليوم | ترقب سانتو .. ومصير الشمراني

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 28 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 ديسمبر 2022.

بعد اتهاماته لحمد الله .. لجنة الانضباط ترفض شكوى الاتحاد ضد النصر

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميًا، قرارها في الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد ضد نظيره النصر، والخاصة ببيان "قضية التسجيلات". "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

سباق الأفضل في الدوري السعودي | دخول قوي لثلاثي الهلال، وتقدم تاليسكا وحمدالله

لُعبت الأسبوع الماضي الجولتين التاسعة والعاشرة من دوري روشن السعودي، ونواصل معكم تقديم حلقات سباق الأفضل في الدوري السعودي والذي انطلاق تزامنًا مع موسم 2020-2021. "اقرأ التفاصيل"

تم تحديد الزمان والمكان .. مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي "كأس بيرين"، بعدما كان قد أجرى القرعة قبل يومين. "اقرأ التفاصيل"

شروطه تسببت في تجميده؟ .. مصير الشمراني مع الاتحاد في يد الحائلي

أيام قليلة ويدخل حمدان الشمراني؛ ظهير أيسر الاتحاد السعودي، الفترة الحرة في عقده مع العميد، ولا تزال المفاوضات معه معلقة. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

سانتو ينتظر فحوصات هنريكي

ينتظر البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها، من أجل تحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية.

الجهازان الفني والطبي سيقومان بوضع برنامج علاجي للمحترف البرازيلي، من أجل تجهيزه للمباريات القادمة.

Shahid