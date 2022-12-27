تم تحديد الزمان والمكان .. مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي

لأول مرة يقام السوبر السعودي بنظام التجمع بمشاركة أربعة فرق

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي "كأس بيرين"، بعدما كان قد أجرى القرعة قبل يومين.

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Shahid

السوبر هذا العام يقام لأول مرة بمشاركة أربعة فرق، إذ يشارك بطل الدوري المحلي ووصيفه وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه، على غرار بعض المسابقات الأوروبية.

وتقرر أن تقام مواجهة الفيحاء والهلال في 25 من يناير المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في تمام الساعة السادسة مساءً.

فيما ستقام مواجهة الاتحاد والنصر، في اليوم ذاته، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد الملك فهد الدولي.

أما النهائي فتقرر إقامته في 29 من يناير المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الملك فهد الدولي.

يذكر أن النصر يشارك في هذه النسخة رغم أنه احتل المركز الثالث في الموسم الماضي من الدوري السعودي، في ظل كون الهلال بطل الدوري ووصيف الكأس.