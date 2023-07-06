أخبار الاتحاد اليوم | تحول مفاجئ في قضية شراحيلي واستهداف لاعب وسط ليفربول

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق السادس من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق السادس من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

منع الاتحاد من تسجيل بنزيما وصفقاته الجديدة؟ .. تحوّل خطير في قضية شراحيلي

شهدت قضية نادي الشباب، ضد الاتحاد والمدافع الدولي أحمد شراحيلي، تحوّلًا مفاجئًا وغير متوقع، في الساعات القليلة الماضية. (طالع التفاصيل)

هل يُضحي بطارق حامد؟ نونو سانتو يوصي بضم لاعب وسط ليفربول

يسعى نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم المقبل، حيث أوصى المدرب البرتغالي نونو سانتو ضم أحد نجوم ليفربول الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

نجم الاتحاد "الزجاجي" على رادار الأهلي قبل الموسم الجديد

يواصل النادي الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024، وذلك من أجل العودة بقوة إلى دوري روشن للمحترفين، بعد الهبوط إلى دوري يلو الموسم الماضي، حيث يستهدف الراقي أحد لاعبي العميد. (طالع التفاصيل)

هدف الهلال أو خيار آخر .. نونو سانتو يضع خيارين لتعويض حجازي

يبحث نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي عن التعاقد مع مدافع مميز، من أجل تعويض غياب المدافع المصري أحمد حجازي، الذي تعرض للإصابة التي ستجعله يغيب مدة طويلة عن الملاعب. (طالع التفاصيل)

بعد كثرة الاتهامات .. "يجب على صندوق الاستثمارات ترك الرباعي الكبير!"

عانى صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال الفترة الماضية، من كثرة الاتهامات من جانب جماهير الأندية التي يدعمها خلال الفترة الحالية، سواء الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي. (طالع التفاصيل)