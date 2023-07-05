نجم الاتحاد "الزجاجي" على رادار الأهلي قبل الموسم الجديد

هل يترك الاتحاد نجمه ينتقل إلى الأهلي؟

يواصل النادي الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024، وذلك من أجل العودة بقوة إلى دوري روشن للمحترفين، بعد الهبوط إلى دوري يلو الموسم الماضي، حيث يستهدف الراقي أحد لاعبي العميد.

وأجرى الأهلي صفقات من العيار الثقيل خلال صيف 2023، حيث تعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي الإنجليزي، وروبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن النادي الأهلي يستهدف التعاقد مع عبد العزيز البيشي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ستتضح تفاصيل الصفقة خلال الأيام القادمة.

وأضافت الصحيفة أن البيشي يقع حاليًا تحت مجهر المفاوض الأهلاوي، في ظل عدم حاجة الاتحاد لخدمات اللاعب، خاصة وأن عقده ينتهي في 2026.

البيشي عانى خلال موسم 2022-2023 من إصابات كثيرة، جعلته يغيب لفترات طويلة عن الفريق، ليمتلك ركبة "زجاجية".