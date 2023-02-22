أخبار الاتحاد اليوم | برونو هنريكي يقترب من الحرة .. وسب وكيل لاعبين بسبب أحمد حجازي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 22 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 فبراير 2023.

نار عبد الرحمن العبود ولا جنة مد الله العليان؟ .. ورطة نونو سانتو والحل لتعويض مهند الشنقيطي

فجأة تحول كافة جمهور الاتحاد لمدربين ومحللين فنيين، الجميع يحاول أن يجد الحل الأنسب لتعويض غياب مهند الشنقيطي؛ ظهير أيمن الفريق، الكل وضع يده على قلبه مع خسارة لاعب وصل لمرحلة نضج كبيرة خلال المرحلة الحالية.. "اقرأ التفاصيل"

جماهير الاتحاد تتصدر ترتيب حضور مباريات دوري روشن

واصلت جماهير نادي الاتحاد تصدر قائمة أكثر الأندية حضورًا في مباريات دوري روشن للمحترفين الموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة ترتيب الجماهير الأكثر حضورًا في المباريات، حيث جاءت كالآتي:

1-الاتحاد 274349 مشجعًا.

2-النصر 162144 مشجعًا.

3- الفتح 96042 مشجعًا.

4- العدالة 93333 مشجعًا.

5-الرائد 67218 مشجعًا.

6-الطائي 67162 مشجعًا.

7-الهلال 62597 مشجعًا.

8-الشباب 50345 مشجعًا.

مسؤول اتحادي يسب وكيل لاعبين بسبب أحمد حجازي

روى وكيل اللاعبين المصري نادر شوقي، موقف حدث بينه وبين أحد المسؤولين داخل نادي الاتحاد، بعدما قدم لهم عرضًا من أحد الأندية، للحصول على خدمات المدافع أحمد حجازي.

وقال شوقي خلال تصريحات عبر "يوتيوب": "مسؤول الاتحاد صديقي وبعدما أبلغته بأن هناك عرضًا من فريق آخر في الشتاء الماضي، قام بتوجيه السباب لي (على سبيل المداعبة) وقال لي ابتعد عنه".

هنريكي يقترب من الفترة الحرة مع الاتحاد

اقترب النجم البرازيلي برونو هنريكي لاعب وسط نادي الاتحاد، من الدخول في الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر.

وأشار الإعلام منار شاهين إلى أن هنريكي سيدخل بعد 50 يومًا في الفترة الحرة، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.