أخبار الاتحاد اليوم | إنتر يحدد موقف لاوتارو .. وجاياردو يخرج عن صمته!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023

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"خطأ راموس يتكرر" .. جمهور الاتحاد يثور على الإدارة ويختار خليفة نونو سانتو

بعدما كان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مطلب للكثير من الجماهير الاتحادية بعد رحيل البرتغالي نونو سانتو وحتى قبل رحيله، غيّر الجمهور رأيه وحدد مدرب الفريق الجديد. "اقرأ التفاصيل"

أخيرًا .. الاتحاد يحسم "هوية" مدربه العالمي الجديد

أخيرًا وبعد جدل كبير.. اختار مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء، المدير الفني الجديد، خلفًا للبرتغالي "المقال" نونو سانتو. "اقرأ التفاصيل"

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هدف الاتحاد .. زانيتي يُوضح موقف إنتر من رحيل لاوتارو مارتينيز

وضع نادي الاتحاد السعودي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر على رأس المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يختار "هدف الاتحاد" بديلًا لنيمار .. ونجمه قد ينتقل إلى آرسنال في صفقة مفاجئة

يبدو أن مسؤولي نادي الهلال السعودي، اختاروا بديل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم "المصاب". "اقرأ التفاصيل"

بعد الحديث عن اقترابه من الاتحاد .. مارسيلو جاياردو يعلق على خلافة نونو سانتو

بعد أن كان الحديث طوال الفترة الماضية عن اقتراب المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي من قيادة نادي الاتحاد السعودي، ظهر اسم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو في الساعات الماضية بقوة. "اقرأ التفاصيل"

رغم موافقته .. كواليس تعليق مفاوضات الاتحاد مع لوبيتيجي

يترقب عشاق نادي الاتحاد السعودي، الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي "المقال" نونو سانتو. "اقرأ التفاصيل"

إحداها مهينة وخالفت التقاليد وأخرى "أتحداك أن تقلدها" .. أبرز طرق الاحتفال بالأهداف في الدوري السعودي

نستعرض أشهر احتفالات مميزة للاعبين في منافسات الدوري السعودي "اقرأ التفاصيل"

"سيصبح من أغنى المدربين" .. الكشف عن راتب مارسيلو جاياردو مع الاتحاد

في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة، أجمعت كافة المصادر المحلية والعالمية، على توصل نادي الاتحاد السعودي، لاتفاق مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

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