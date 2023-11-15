هدف الاتحاد .. زانيتي يُوضح موقف إنتر من رحيل لاوتارو مارتينيز

SHAHID

وضع نادي الاتحاد السعودي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر على رأس المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "سبورت" الإسبانية زعمت مؤخرًا وصول عرض من العميد للنجم الأرجنتيني بقيمة 240 مليون دولار، وهو ما نفاه وكيل اللاعب، أليخاندرو كامانو، مشيرًا إلى أن العرض الذي وصلهم من دوري روشن السعودي كان في الصيف الماضي.

وأكد الوكيل على رغبة موكله البقاء في إنتر واستبعد تمامًا انتقاله للعب في السعودية في المستقبل القريب، ليُغلق بذلك الباب جزئيًا في وجه الفريق الجداوي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر أكمل إغلاق الباب في وجه الاتحاد، وذلك بتأكيده على بقاء مارتينيز في صفوف النادي الإيطالي والاقتراب من تجديد عقده، إذ قال "لاوتارو لاعب مهم جدًا لنا، يستحق كل ما حققه، هو قائدنا وأتمنى حقًا أن يحظى بمسيرة سعيدة هنا مثلما كنت أنا".

وأضاف حول مفاوضات تجديد العقد "أؤمن أن لاوتارو مهم جدًا لنا وحين نجلس للحديث عن تجديد العقد فالأكيد أن نوايا الجميع ستكون استمراره مع إنتر".

يذكر أن صاحب الـ26 عامًا يمتد عقده مع النيراتزوري حتى نهاية موسم 2025-2026، وسجل معه الموسم الجاري 14 هدفًا خلال 15 مباراة، وصنع اثنين آخرين.

SHAHID