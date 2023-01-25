أخبار الاتحاد اليوم | إصابة بالرباط الصليبي .. والهدف الأجمل في دوري روشن

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 25 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 25 يناير 2023.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

الهلال أو الاتحاد؟! .. "ميسي أهلاوي الموسم المقبل"

تدور المعركة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بين جماهير الهلال والاتحاد السعوديين، وبينما يقف الأهلي متفرجًا بحكم نشاطه في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، هناك من يؤكد أن ليو أهلاوي. "اقرأ التفاصيل"

بهدف مصري .. سيدات الشباب ينتصرن على الاتحاد في الدوري الممتاز

حقق فريق سيدات نادي الشباب الفوز على نظيره الاتحاد بهدف دون رد، في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، التي أقيمت اليوم الأربعاء. "اقرأ التفاصيل"

حجازي: رونالدو من أعظم لاعبي كرة القدم

امتدح النجم المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، قبل مواجهته في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال حجازي خلال المؤتمر الصحفي: "رونالدو من أعظم لاعبي كرة القدم، وإضافة لفريق النصر والدوري السعودي، وعلينا إغلاق المساحات أمامه وأمام جميع مفاتيح نادي النصر".

إصابة المنهالي لاعب الاتحاد بالرباط الصليبي

أعلن نادي الاتحاد عن إصابة لاعبه سويلم المنهالي، بقطع في الرباط الصليبي، وذلك قبل مواجهة الفريق أمام النصر.

وأشار الاتحاد عبر "تويتر" إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت أن المنهالي يعاني من قطع في الرباط الصليبي، حيث سيسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء العملية هناك.

هدف كورونادو الأجمل في الجولة 14 بالدوري السعودي

أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين، عن اختيار هدف البرازيلي إيجور كورونادو، ليكون الأفضل في الجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وكان يتنافس على الجائزة لاعب الشباب متعب الحربي ولاعب العدالة دافيد ديجانيتش ، ليفوز بها لاعب الاتحاد، بعد هدفه في مرمى الفيحاء.

Shahid