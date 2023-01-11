أخبار الاتحاد اليوم | أسباب تواضع حمد الله .. وغياب النمور عن السباق!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 11 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 11 يناير 2022.

"3 أسباب لظهور حمدالله بأداء متواضع أمام الشباب"

حدد الناقد الرياضي محمد الصدعان 3 أسباب لتراجع مستوى عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد خلال مواجهة الشباب في المباراة المؤجلة من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

بتعاون مع "فيفا" .. إطلاق مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إطلاق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتحت إشراف الجمعية العمومية. "اقرأ التفاصيل"

المحلل التحكيمي: 3 ركلات جزاء لم تُحتسب في مباراة الشباب والاتحاد

وجه الحكم المصري السابق سمير عثمان انتقادًا لاذعًا للحكم البولندي سيمون مارتشينياك الذي أدار مباراة الشباب والاتحاد المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي يوم الإثنين. "اقرأ التفاصيل"

سباق جول لقوة التحمل برعاية كاسترول "جي تي إكس" | ثنائي هلالي وغياب النصراويين والاتحاديين

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

صراع خاص يخوضه لاعبو دوري روشن السعودي في الموسم الجاري 2022-2023 مع "Goal" و"كاسترول"، خاص بقوة تحملهم في كل جولة. "اقرأ التفاصيل"

Shahid