"3 أسباب لظهور حمدالله بأداء متواضع أمام الشباب"

اللقاء انتهى بالتعادل 1-1 بين الفريقين

Shahid

حدد الناقد الرياضي محمد الصدعان 3 أسباب لتراجع مستوى عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد خلال مواجهة الشباب في المباراة المؤجلة من دوري روشن السعودي.

اللقاء الذي أقيم مساء أمس انتهى بالتعادل 1-1، وقد أهدر الهداف المغربي خلاله أكثر من فرصة جيدة للتسجيل وتعرض بعده لانتقادات كبيرة.

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الصدعان أشاد بدور حسان تمبكتي مدافع الشباب في الحد من خطورة حمدالله، وأضاف حول أسباب ظهوره المتواضع "حمدالله يُعاني من شرود ذهني وهبوط نسبي في المستوى، وهذا بالطبع لا يغفل ما قدمه حسان في المباراة".

تابع "أسلوب الاتحاد مؤثر سلبًا على حمدالله، لأنه حين يخرج من منطقة الجزاء تتراجع خطورته كثيرًا ويُصبح أقل حضورًا ذهنيًا. الحضور الذهني يُساعد المهاجم على التسجيل من أنصاف الفرص وهذا ما لا يمتلكه حمدالله حاليًا".

وأتم بالتأكيد على أن أسلوب الاتحاد يجب أن يختلف ليُساعد حمدالله كما يجب على اللاعب أن يستعيد حضوره الذهني لاستعادة مستواه الممتاز.

Shahid