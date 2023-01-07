أخبار الاتحاد اليوم | المولد يفتح باب العودة، وتأسيس الشركة الاستثمارية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 7 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 7 يناير 2022.

الاتحاد يُعلن تأسيس شركته الاستثمارية

أعلن نادي الاتحاد تأسيس شركة نادي الاتحاد الاستثمارية كشركة مساهمة مقفلة مقرها جدة وتعود ملكية أسهمها بالكامل للنادي، وأوضح النادي أنه أكمل الحصول على كافة التراخيص اللازمة.

وتهدف تلك الشركة إلى استثمار العلامة التجارية للنادي وتشغيلها، وتهيئة وتفعيل الجوانب الاستثمارية في النادي، وتشغيل عقود الرعاية والاستثمار الخاصة بالنادي وإدارة العلاقة مع المستثمرين.

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الحائلي: إنشاء شركة الاتحاد كان ضمن أهدافنا

أبدى أنمار الحائلي رئيس الاتحاد رضاه وسعادته بالإعلان عن إنشاء شركة الاتحاد الاستثمارية، مشيرًا إلى أن ذلك كان من الأهداف التي حددها مجلس الإدارة ضمن استراتيجية تعزيز وتنويع مصادر الموارد المالية للعميد.

حكم نهائي كأس العالم يُدير قمة الاتحاد والشباب

قال الإعلامي علاء سعيد أن الحكم البولندي سيمون مارتشينياك الذي قاد نهائي كأس العالم قطر 2022 ومباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الأسبوع الماضي سيقود مباراة الشباب والاتحاد على ملعب الملز في الدوري السعودي.

المولد يفتح باب العودة للاتحاد

فتح فهد المولد باب العودة لناديه الاتحاد حال تغيرت الإدارة ووصله عرض جديد.

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Shahid