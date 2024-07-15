أخبار الاتحاد اليوم | إعلان الرئيس الجديد بعد رحيل ناظر .. وعودة أزمة "تسجيلات حمد الله"!

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق 15 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.
رحيل لؤي ناظر رسميًا .. ومشعبي رئيسًا للاتحاد بعد إعادة توزيع المناصب!
كشف نادي الاتحاد عن رحيل لؤي ناظر، بشكل رسمي، من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة غير الربحية، بعد قبول وزارة الرياضة، لاستقالته، ليتم إعادة توزيع مناصب المجلس.
النصر، الاتحاد وحمدالله .. ثلاثي الماضي يُلاحق حامد البلوي ويهدد استمراره مع الخلود
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاجأة مدوية تتعلق بقدرة حامد البلوي الاستمرار في عمله مع نادي الخلود الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، وذلك بسبب عدم إغلاقه للملف الأهم في ماضيه.
"قيل عنه أفضل من كريم بنزيما" .. صراع سعودي إنجليزي على مهاجم كورنثيانز!
دخل المهاجم البرازيلي يوري ألبيرتو، نجم فريق الكرة بنادي كورنثيانز، حسابات الترشح مجددًا للانتقال إلى دوري روشن السعودي، وسط منافسة أوروبية للفوز بتوقيع اللاعب.
جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كشفت مصادر مقربة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري روشن.
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قبل الرد على نيوم .. عرض مفاجئ يضمن بقاء أحمد حجازي في دوري روشن!
بدأت إدارة نادي الخلود، الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، التحرك من أجل ضم صفقة جديدة من الاتحاد، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعد دخولها في مفاوضات مع المغربي عبد الرزاق حمد الله.
حامد البلوي يتدخل وعبدالرزاق حمدالله يضغط لفرض شروطه .. خلاف يعقد مفاوضات المغربي مع التعاون
لا يزال المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مصيره "غامضًا" في الميركاتو الصيفي الجاري، رغم بقاء أقل من شهرين تقريبًا على انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2024-2025.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
الأهلي والنصر يقصان الشريط.. الكشف عن مواعيد مباريات الكبار في الدوري السعودي 2024-2025
كشفت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الأحد عن جدول مباريات الموسم الجديد لدوري روشن، والذي سينطلق في الـ22 من أغسطس القادم.
"الأسبوع الذهبي" .. الرابطة تفاجئ جماهير الهلال والنصر والأهلي والاتحاد بقرار تاريخي!
كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن مفاجأة جديدة، حول إعلان جدول مباريات الدور الأول من منافسات دوري روشن للمحترفين، خلال موسم 2024-2025.