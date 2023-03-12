أخبار الاتحاد اليوم | الترفيه يُعد الفيحاء للعميد .. وإحراج نونو سانتو!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 12 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 مارس 2023.

هل تم إيقاف رومارينيو بسبب المنشطات؟

انتشرت بعض الأقاويل خلال الساعات الماضية، عن احتمالية إيقاف رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد، بسبب تناول المنشطات، وذلك عقب مباراة فريقه أمام النصر. "اقرأ التفاصيل"

تصريحات سلمان الفرج؟ "ما يأكلون إلا بملعقة الاتحاد!"

أثارت تصريحات سلمان الفرج قائد ولاعب وسط نادي الهلال الجدل، بعدما تحدث عن انتصار الاتحاد على النصر، في دوري روشن للمحترفين السعودي. "اقرأ التفاصيل"

ضحى بنفسه ولم يُقدر .. كواليس أزمة عبد الرحمن العبود ونونو سانتو في الاتحاد

بعدما غاب لثلاث مباريات متتالية وسط علامات استفهام كبيرة من جمهور نادي الاتحاد السعودي، عاد الجناح عبد الرحمن العبود للظهور من جديد مع العميد في الكلاسيكو الأخير أمام النصر، والذي فاز به فريقه بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

إقالة رودي جارسيا؟ "أحرج نونو سانتو في الكلاسيكو"

بدأ البعض من جماهير نادي النصر، يُطالب بإقالة الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للعالمي، خاصة بعد خسارة الفريق أمام الاتحاد، في الكلاسيكو الأخير. "اقرأ التفاصيل"

الفيحاء يستعد لمواجهة الاتحاد بالترفيه

شهدت تدريبات نادي الفيحاء أمس السبت، التركيز على الجوانب الترفيهية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأ الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفريق تدريباته بمحطات لياقية، قبل أن ينتقل إلى الجانبين الفني والتكتيكي، حيث ركز على التسديد على المرمى والكرات العرضية.