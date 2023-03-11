هل تم إيقاف رومارينيو بسبب المنشطات؟

النجم البرازيلي مهدد بالإيقاف!

انتشرت بعض الأقاويل خلال الساعات الماضية، عن احتمالية إيقاف رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد، بسبب تناول المنشطات، وذلك عقب مباراة فريقه أمام النصر.

ونجح رومارينيو في قيادة الاتحاد لتحقيق الانتصار على النصر، في المباراة التي أقيمت بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ونشر أحد مشاهير تطبيق "تيك توك" والذي يُدعى عماد الشافعي، فيديو يقول فيه: "مصادرنا أبلغنا أنه هناك إيقاف سيتم على رومارينيو لاعب الاتحاد من جانب لجنة المنشطات".

وتابع: "هل سيتم إيقافه لأنه سجل هدفًا في مرمى فريق محدد؟ وهل هذا الفريق أصبح يحارب أي لاعب يسجل فيه هدف، التنافس الشريف داخل الملعب، لماذا تعامل فرق بشكل وفرق بشكل آخر؟".

وفي نفس الوقت، لا توجد أي مصادر رسمية علقت على هذا الأمر، مما يجعل ما قاله الشافعي مجرد اجتهاد منه ومصادره، حيث لا توجد مؤشرات حول الاتهام الذي يطول رومارينيو.