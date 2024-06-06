أخبار الاتحاد اليوم | الأهلي يحسم موقفه من عبدالرزاق حمدالله .. وكامافينجا لا يخشى كانتي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 6 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 6 يونيو 2024

"متحديًا رغبة المسؤولين السعوديين" .. الاتحاد يجهز 815 مليون ريال لخطف صفقتين عالميتين من الهلال

على الرغم من غموض موقفه من الدعم؛ إلا أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، يصرون على التعاقد مع أسماء عالمية "معينة"، دون غيرها، في صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"

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"أصلح للكبار والصغار!" .. نور الدين بن زكري يرد على تدريب الاتحاد

رد الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود السعودي، على إمكانية تدريب عملاق جدة الاتحاد، في الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

صفقة مهمة .. معركة مرتقبة بين الهلال والنصر لـ"خطف" ابن الاتحاد

وضع ناديا الهلال والنصر السعوديين، لاعبًا محليًا دوليًا، على رأس أولوياتهما؛ للتعاقد معه في صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"

"أهداف الهلال والنصر والاتحاد" .. صندوق الاستثمارات يجتمع مع 4 نجوم عالميين

يجتمع مسؤولو صندوق الاستثمارات السعودي، مع 4 نجوم عالميين؛ لبحث إمكانية ضمهم إلى مسابقة دوري روشن للمحترفين، في صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي يحسمها .. حقيقة التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله بعد قرار الاتحاد

يبدو أن أيام المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، باتت معدودة للغاية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي. "اقرأ التفاصيل"

بعد قرار رحيله .. وكيل رومارينيو يكشف عن مفاجأة بشأن مستقبله!

كشف ليوناردو أوليفيرا وكيل أعمال رومارينيو لاعب نادي الاتحاد، عن مفاجأة تخص مستقبل النجم البرازيلي، بعد قرار العميد بنهاية مشواره بعد نهاية الموسم الحالي. "اقرأ التفاصيل"

انتخابات روشن بلغة الأموال .. سباق الأهلي والاتحاد يتخطى 6 مليون وغموض داخل الهلال والنصر!

تشهد انتخابات أندية صندوق الاستثمارات العامة، أجواءً ساخنة، قبل ساعات من إغلاق باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين، مساء الغد (الجمعة)، وفق روزنامة اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية. "اقرأ التفاصيل"

"لا أخشى نجولو كانتي" .. إدواردو كامافينجا يتحدث عن موقفه من عودة نجم الاتحاد لمنتخب فرنسا!

كشف إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب فرنسا، عن موقفه من عودة نجولو كانتي لاعب وسط الاتحاد إلى صفوف الديوك قبل المشاركة في يورو 2024. "اقرأ التفاصيل"