أخبار الاتحاد اليوم | الاحتفال بأحمد حجازي، وعودة مهند الشنقيطي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 26 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 26 مايو 2023.

بعثة الاتحاد تُغادر إلى المجمعة لموقعة الحسم

غادرت بعثة الاتحاد مساء اليوم الجمعة جدة باتجاه الرياض ومن ثم المجمعة استعدادًا لمواجهة الفيحاء يوم غدٍ السبت ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد وحال فوزه باللقاء سيحسم لقب الدوري لصالحه بغض النظر عن نتيجة مباراة منافسه النصر أمام الاتفاق.

الشنقيطي يعود للتدريبات ويُرافق البعثة إلى المجمعة

عاد مهند الشنقيطي مدافع الاتحاد للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الاتفاق في فبراير الماضي وانتهاء برنامجه التأهيلي.

وقد قرر المدرب نونو سانتو اصطحاب اللاعب إلى المجمعة لكنه لن يدخل قائمة الفريق حيث يُعد اللاعب الـ21 المتواجد في البعثة.

وقد حظي اللاعب السعودي باستقبال حار في التدريبات من زملائه.

الاتحاد يحتفل بريان أحمد حجازي

احتفل لاعبو الاتحاد بزميلهم المدافع أحمد حجازي بعدما رزق بمولود جديد أسماه ريان.

وقد تواجد في الاحتفال كذلك أحمد كعكي نائب الرئيس.

تصريح جدلي جديد من محمد نور

تصريحات أسطورة الاتحاد الجدلية لا تتوقف أبدًا.

مواصلًا مضايقاته .. محمد نور يقلل من دعم جمهور الأهلي لفريقه في دوري يلو!