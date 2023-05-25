مواصلًا مضايقاته .. محمد نور يقلل من دعم جمهور الأهلي لفريقه في دوري يلو!

محمد نور يواصل مضايقاته لحسين عبد الغني بشأن وضع الأهلي في دوري يلو

كما هي العادة في حالات التلاسن بين جمهوري الاتحاد والأهلي، هكذا تدور أجزاء من برنامج "ملعب SBC" في ظل وجود محمد نور؛ نجم العميد الأسبق، ومنافسه حسين عبد الغني؛ نجم الراقي الأسبق.

الراقي حقق مؤخرًا لقب دوري يلو للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، أما الاتحاد فيتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 66 نقطة، متفوقًا على وصيفه النصر بثلاث نقاط، مع بقاء جولتين فقط على نهاية الموسم.

وبهذا الشأن قال عبد الغني: "مبروك على تأهل الأهلي لدوري روشن وليس على لقب دوري يلو، بالنسبة لي هذا أهم شيء"، ليرد عليه نور: "الموسم الجاري إن شاء الله الاتحاد يحقق الدوري، والأهلي أيضًا حقق الدوري، هنا حلاوة المنافسة".

وهنا جاءه الرد من مقدم البرنامج خالد الشنيف، محذرًا إياه: "الدنيا دوارة"، في إشارة إلى عدم الشماتة كي لا يكون الاتحاد يومًا مكان الأهلي، لكن نور برأ نفسه قائلًا: "والله ليس قصدي، الأهلي هبط، وطالما هبط لا بد أن يحصد الدوري".

وبينما يتباهى عبد الغني بالدعم الجماهيري الكبير للأهلي في مباريات دوري يلو والحضور بكثافة، قلل نجم العميد الأسبق من ذلك برده: "التذاكر كانت مجانية في كل المباريات".

واختتم حسين عبد الغني هذا التلاسن: "وعد أول مباراة للأهلي في دوري روشن سترى الحضور الجماهيري الكبير".