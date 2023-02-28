أخبار الاتحاد اليوم | عودة أحمد شراحيلي، وسر "جدة تتحرك"

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 28 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 فبراير 2023.

أحمد شراحيلي يعود لتدريبات الاتحاد

بات أحمد شراحيلي مدافع الاتحاد جاهزًا تمامًا للعودة إلى المباريات بعد نجاحه في خوض التدريبات الجماعية يوم أمس دون أي مشاكل.

عودة شراحيلي قلصت قائمة الغائبين عن الفريق قبل مواجهة الخليج، والتي تضم عدة أسماء أبرزها مهند الشنقيطي وسويلم المنهالي للإصابة.

سانتو يستبعد أحد الخماسي الشاب قبل مواجهة الخليج

أبقى نونو سانتو المدير الفني للاتحاد على الخماسي الشاب، الذي ضمه لتدريبات الفريق الأول قبل مواجهة الرائد الأخيرة في الدوري السعودي، باستثناء لاعب واحد.

المدرب البرتغالي كان قد ضم كلًا الجناح المعتصم صديق، ومحوري الدفاع البراء عداوي وعبد الإله الشهري، وحارس المرمى فيصل العيسى، والظهير الأيسر تركي الجعدي، لكنه استبعد الأخير عقب اللقاء.



مدالله العليان ضمن التشكيل المثالي لجولة التأسيس

أعلن حساب دوري روشن السعودي على تويتر التشكيل المثالي للجولة الـ18 من البطولة والتي أطلق عليها اسم جولة التأسيس احتفالًا بيوم التأسيس في السعودية.

وضم التشكيل مدافع الاتحاد مدالله العليان بعد أدائه الجيد أمام الرائد في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

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