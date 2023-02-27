وأخيرًا .. كشف سر "جدة تتحرك" الذي حير جمهور الاتحاد والأهلي

البعض توقع أنها مبادرة ضمن رعاية شركة "وسط جدة" للناديين، والبعض توقع أنها خاصة بنبذ التعصب، لكنها ليست هذا ولا ذاك

"جدة تتحرك" وسم تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إعلان غامض لحسابي ناديي الاتحاد والأهلي.

جمهور العميد والراقي أثارته الحيرة، منهم من توقع أنها حملة ضمن رعاية شركة "وسط جدة" لكلا الناديين، ومنهم من أرجعها لمبادرة نجوم الناديين السابقين، التي تهدف لحضور مباريات بعضهما، لإزالة حالة التعصب المسيطرة على المدينة.

لكن الأهلي أنهى هذه الحيرة، إذ كشف السر وراء "جدة تتحرك"، والذي يعود إلى مبادرة لحث أهالي المدينة على ممارسة رياضة المشي.

المبادرة تنطلق في الرابع من مارس المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، من واجهة روشن البحرية، حيث ساحة اللؤلؤ أمام فندق البلاد، تحت شعار "تعال أمشي معانا".

يذكر أن الاتحاد يستعد لمواجهة الخليج في الثالث من مارس المقبل، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن، فيما يستعد الراقي لمواجهة جدة بعد غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة الـ23 من دوري يلو.