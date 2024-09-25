كواليس مثيرة .. انقلاب أجانب الأهلي على ماتياس يايسله و"حوار ساخن" بين الرئيس التنفيذي والمدرب

بداية سيئة للنادي الأهلي في الموسم الحالي..

رغم تجديد الثقة في الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ إلا أن النادي الأهلي السعودي، شهد كواليس مثيرة للجدل، خلال الساعات والأيام القليلة الماضية.

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الأهلي ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، من دور الـ32؛ بعد الخسارة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجندل (1-2)، مساء يوم الإثنين الماضي.

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وبعد هذه الهزيمة.. تضاربت الأنباء بشأن مستقبل يايسله، قبل أن تؤكد صحيفة "الرياضية" صباح اليوم الأربعاء، على تجديد الإدارة الثقة في المدرب الألماني.

ومن ناحيته.. أعرب الإعلامي الرياضي أكرم طيري، عن دهشته من تجديد الثقة في ماتياس يايسله؛ على الرغم من غضب عدد كبير من أجانب الفريق، منه.

طيري قال في تصريحات مع برنامج "برا 18": "هذه معلومة مؤكدة.. عدد كبير من أجانب الفريق، لا يريدون استمرار المدير الفني الألماني، في منصبه".

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وكشف الإعلامي الرياضي عن كواليس "حوار ساخن"، جمع بين البريطاني رون جورلي، الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي، ويايسله؛ بعد مباراة ضمك في الدوري.

وفاز الأهلي بصعوبة (4-2) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

وأشار طيري إلى أن جورلي قال ليايسله "أنتم فزتم على ضمك بالصدفة"، ليرد عليه المدرب الألماني الشاب "وأنتم جلبتم لنا لاعب مصاب"؛ في إشارة إلى متوسط الميدان البرازيلي أليكساندر.

جدير بالذكر أن صحيفة "عكاظ"، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل؛ بإعلانها معاناة أليكساندر من إصابة مزمنة، في منطقة "ما حول الفخذ"؛ وذلك من قبل الانضمام إلى الفريق الأهلاوي.