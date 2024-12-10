بعد السقوط المفاجئ أمام أتالانتا .. الكشف عن موضع إصابة كيليان مبابي

الفرنسي لم يكن محظوظًا في توقيت تلك الإصابة!

أقلق الفرنسي كيليان مبابي؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، جماهيره بعدما طالب بضرورة تغييره بشكل مفاجئ خلال مواجهة أتالانتا، اليوم الثلاثاء.

الفرنسي سجل هدفًا في المباراة بالدقيقة العاشرة، لكن مع حلول الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، جلس أرضًا وطلب استبداله، وهو ما تم بالفعل بنزول رودريجو بدلًا منه.

اللقطات التي عُرضت عبر شاشات التلفزيون لم تكشف مكان إصابة كيليان، حتى أنه لم يتعرض لأي احتكاك يذكر مع لاعبي الخصم، وهو ما زاد خروجه المفاجئ غموضًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن ذلك الغموض أزاحه بعض الشيء برنامج "أل شرينجيتو" عن طريق مراسله جوزيه لويس سانشيز، الذي أوضح أن مبابي شعر ببعض الانزعاجات في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر، طلب على إثره عدم استكمال المباراة.

وأشار سانشيز إلى أنه من المنتظر أن يخضع الفتى الفرنسي للمزيد من الفحوصات عند عودة الفريق إلى مدريد، لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه.

جدير بالذكر أن الفوز أمام أتالانتا (3-2) أعاد آمال الميرينجي في إمكانية التأهل لدور الـ16 بشكل مباشر، إذ ارتفع رصيده للنقطة التاسعة محتلًا المركز الـ18 في جدول الترتيب متأخرًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن المركز الثامن الذي يحتله بايرين ميونخ الألماني (المركز الأخير المؤهل للدور المقبل بشكل مباشر).

فيما تجمد رصيد أتالانتا عند النقطة الـ11 محتلًا المركز التاسع، إذ أن هذه الهزيمة هي الأولى له في النسخة الحالية من البطولة القارية.