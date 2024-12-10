بعد نصف ساعة من التألق .. كيليان مبابي يغادر مواجهة ريال مدريد وأتالانتا بشكل مفاجئ!

الفرنسي سجل هدف للميرينجي بعد مرور عشر دقائق فقط من المباراة!

"ماذا يجري مع هذا الفتى الفرنسي؟!" .. كيليان مبابي دفع جمهور ريال مدريد الإسباني يضرب كفًا على كف خلال مواجهة أتالانتا بعدما غادر أرض الملعب بعد مرور 34 دقيقة فقط من انطلاق المباراة.

الميرينجي يحل حاليًا ضيفًا على الفريق الإيطالي، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وقد نجح مبابي خلال تلك المباراة في إحراز ثاني أهدافه بالبطولة القارية بعد مرور عشر دقائق فقط من المباراة، بفضل تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة رائعة من زميله براهيم دياز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن عند حلول الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، جلس مبابي على الأرض دون احتكاك مع أي من لاعبي الخصم مشيرًا بضرورة استبداله، حتى نزل الجهاز الطبي لأرض الملعب لعلاجه.

وما هي إلا ثوانٍ معدودة بعد نزول الطاقم الطبي، حتى تقرر مغادرة كيليان لأرض الملعب، ونزول زميله رودريجو بدلًا منه، دون أي يتضح مكان معاناته تحديدًا.

وتأتي هذه الإصابة في وقت كان يقدم به الفتى الفرنسي مباراة جيدة مع الملكي، إذ سدد ثلاث تسديدات، جميعها على المرمى خلال الدقائق التي شارك بها، ولم يفقد الكرة إلا ثلاث مرات فقط.

يذكر أن مبابي سبق له وأن سجل في دوري الأبطال بقميص ريال مدريد خلال مواجهة شتوتجارت الألماني في الجولة الأولى، وبشكل عام سجل 11 هدفًا وصنع اثنين آخرين منذ انضمامه للملكي في الصيف الماضي.

ويشار إلى أن مواجهة أتالانتا تلعب دورًا مهمًا في حفاظ ريال مدريد على حظوظه في التأهل المباشر لدور الـ16، إذ يحتل حاليًا المركز الـ24 في جدول الترتيب برصيد ست نقاط فقط، حصدها من انتصارين وثلاث هزائم.

فيما يحل أتالانتا في المركز الخامس بـ11 نقطة، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في اثنتين.