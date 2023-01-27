أطلق بيكيه الفكرة، هل يُمكن أن نحظى بنسخة عربية؟

Shahid

أطلق جيرارد بيكيه نجم برشلونة المعتزل دوري الملوك الذي يجمع عددًا من نجوم الكرة السابقين بجانب عدد من المؤثرين والشخصيات العامة من مختلف فئات المجتمع، بحيث تُكون كل مجموعة فريق يلعبون معًا ضمن بطولة بنظام ولوائح محددة وواضحة.

الفكرة سرعان ما نالت جماهيرية هائلة وأصبحت حديث الجمهور في إسبانيا وبعض دول أوروبا، سواء لقوة الأسماء المتواجدة أو للمتعة الكبيرة الموجودة في وقت اللعب، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا .. لماذا لا يُقام دوري الملوك العربي؟

بعض نجوم الكرة العربية يتجمعون بالفعل ويقضون وقتًا في لعب كرة القدم أو رياضة البادل ويُنظمون البطولات أحيانًا، مثلما يحدث في قطر من العاملين في قنوات "بي إن سبورتس" أو في مصر من بعض قدامى الأهلي والزمالك، فلماذا لا يُنظم الأمر وتكون فرصة للجمهور للاستمتاع بمهارات أولئك النجوم وبإحياء الذكريات الجميلة معهم.

البطولة قد تُنظم في مصر أو قطر أو السعودية، ربما يتبناها الوزير تركي آل الشيخ لتكون إحدى فقرات موسم الرياض القادم، وستكون فرصة لتجمع عديد المواهب العربية المذهلة بجانب بعض المؤثرين والمشاهير في أجواء من المتعة والمرح.

نجم غامض وكسر للقوانين .. دوري ملوك بيكيه المثير للجدل

عشنا جميعًا مشاعر رائعة في كأس العرب، ودوري الملوك العربي قد يكون فرصة أخرى لإحياء تلك الذكريات والمشاعر الجميلة، خاصة أن العديد من النجوم المعتزلين لديهم محبين في مختلف الدول العربية.

من الذي قد يُشارك في دوري الملوك العربي؟ العديد من الأسماء ذات الشعبية الكبيرة في الوطن العربي، مثل محمد أبو تريكة وأحمد حسام ميدو وحسام حسن ومحمد الشلهوب وسامي الجابر ومحمد نور وحاتم الطرابلسي وطارق التائب وعلي الحبسي، بجانب بعض المؤثرين أمثال محمد عدنان ومروان سري وبندر وقيت، وتتم دعوة بعض المشاهير أصحاب القدرة على لعب كرة القدم مثل أحمد السقا ويوسف الشريف.

هذا التجمع من اللاعبين والمشاهير قد يدر دخلًا جيدًا كذلك يُستخدم للأعمال الخيرية، سواء من خلال بيع حقوق بث المباريات لإحدى المنصات أو عقود الرعاية والإعلانات أو حتى بيع تذاكر المباريات بأسعار بسيطة.

Shahid