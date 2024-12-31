أسطورة ليفربول يُهاجم آرنولد ويكشف سر العرض "الخادع" من ريال مدريد

خطة من آرنولد ووكلاء أعماله

قام جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، بمهاجمة ترنت آرنولد ووكلاء أعماله، بسبب الأنباء الأخيرة حول رغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

عقد آرنولد الحالي ينتهي مع الريدز في يونيو 2025، ولم يتفق اللاعب على التجديد مع ناديه حتى الآن، ووفقًا لموقع "ذا أثلتيك" فإن ريال تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية، بدلًا من الانتظار لضمه بالمجان في الصيف.

ومع انتشار هذه الأنباء والتي تشير إلى أن اللاعب أصبح قريبًا من مغادرة ملعب أنفيلد، رغم رفض ليفربول العرض المقدم من نظيره الإسباني، خرج كاراجر للتعليق على هذه القضية عبر حسابه على منصة "إكس".

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وقال أسطورة الريدز:"أهم شيء الآن بالنسبة لليفربول في عام 2025 هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، لا ينبغي أن يقف عقد أي شخص أو مستقبله أمام حدوث ذلك".

وأضاف:"أنا أحب ترنت كشاب ولاعب، ولكن وكلائه طلبوا من ريال مدريد التقدم بعرض رسمي لضمه وهم يعلمون جيدًا أن ليفربول سيرفض هذه المحاولة، إنها محاولة لتغطية أنفسهم عندما يغادر مجانًا".

وواصل حديثه:"مرة أخرى، إنه شيء لا يحتاجه النادي وهو مقبل على مباراة ضخمة".

ويستعد الريدز لخوض مواجهة منتظرة يوم الأحد القادم أمام مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي، وهي المسابقة التي يحتل الفريق صدارتها بـ45 نقطة، بفارق 8 نقاط عن نوتنجهام فورست الثاني.

جدير بالذكر أن آرنولد ليس اللاعب الوحيد الذي أوشك عقده على الانتهاء مع ليفربول، لأن هناك محمد صلاح وفان دايك يتشاركان معه في نفس الوضع، ولكن وفقًا للمؤشرات الحالية، فهما أقرب للبقاء من المدافع الإنجليزي.