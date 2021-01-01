ما هو سبب إيقاف محمد الشناوي؟ وما هي مباريات الأهلي التي سيغيبها؟

في قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم، أصدرت لجنة المسابقات قرارًا بإيقاف محمد الشناوي، فما هو سبب القرار وما هي مباريات الأهلي التي سيغيب عنها؟

التقى النادي الأهلي مع نادي البنك الأهلي يوم الأحد 17 يناير 2021، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز .

كانت المباراة مثيرة وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وامتدت إثارتها إلى ما بعد صافرة الحكم بل وحتى اليوم التالي.

سجل الأهلي هدفًا في البنك الأهلي، لكن الحكم قام بإلغائه بداعي وجود مخالفة على أيمن أشرف الذي سجل الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، وهو القرار الذي أشعل الأجواء.

المزيد من الفرق

وفي اليوم الثاني، أصدر النادي الأهلي بيانًا أشار فيه إلى أنه بعث بخطاب للاتحاد المصري لكرة القدم، يطالبه بالتدخل لحل مشكلة الأخطاء التحكيمية التي تكررت ضده في الفترة الأخيرة.

🚨 | في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة» حرصًا على ميزان العدالة. pic.twitter.com/5SrLI7K95Q — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 18, 2021

في أعقاب المباراة أيضًا، قرر الاتحاد المصري عدم إسناد أي مباراة للحكمين محمد سلامة وعمرو الشناوي، كما قرر إيقاف محمد الشناوي وتغريمه، فما هو سبب عقوبة الشناوي وما هي المباريات التي سيغيب عنها مع الأهلي ؟

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

ما هو سبب إيقاف محمد الشناوي وتغريمه؟

بعد إلغاء الحكم هدف الأهلي في البنك الأهلي، استشاط لاعبو الأهلي غضبًا خلال المباراة، وقاموا بالاعتراض على قرار الحكم بقوة، لكن بالنسبة للشناوي امتد الأمر إلى ما بعد المباراة0

بعد اطلاق صافرة النهاية، انطلق محمد الشناوي للحكم واعترض على قراراته خلال المباراة، فتركه محمد سلامة ومضى، فقام حارس النادي الأهلي بإمساكه من يده، لكن الحكم مضى وقام اللاعبون بالوقوف أمام الشناوي لمنعه من الوصول إليه.

في اليوم التالي، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا بإيقاف محمد الشناوي، وتغريمه 20 ألف جنيهًا كعقوبة على ما بدر منه خلال تجاه الحكم محمد سلامة.

ما هي مباريات الأهلي التي سيغيب عنها محمد الشناوي؟

بحسب قرار الاتحاد المصري، فإن إيقاف محمد الشناوي سيمتد لأربع مباريات في الدوري المصري الممتاز ، وهذه المباريات هي المقاولون العرب وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش .