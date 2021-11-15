إيقاف إبراهيموفيتش عن نصف نهائي تصفيات المونديال بسبب العنف!

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إيقاف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق ميلان لمدة مباراة واحدة عن المواجهات الدولية.

جاء هذا على خلفية التدخل العنيف للغاية الذي قام به في مواجهة منتخب إسبانيا ضد اللاعب سيزار أثبيليكويتا نجم تشيلسي ومنتخب لاروخا.

وكانت الساعة تشير للدقيقة الـ 73 من عمر المواجهة عندما حل إبراهيموفيتش بديلًا في المواجهة التي كان الفريق يحتاج للفوز بهدف نظيف فيها.

وسجل ألفارو موراتا نجم إسبانيا هدف المباراة الوحيد الذي أهل منتخب إسبانيا بشكل مباشر لكأس العالم في شتاء 2022 وفي الدقيقة الـ 86 بصناعة داني أولمو.

وفقد إبراهيموفيتش أعصابه في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وضرب أثبيليكويتا دون كرة ولم تلتقط الكاميرات الحكم وهو يشهر بطاقة صفراء في وجهه.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبية لكرة القدم تقرير المباراة والذي أظهر حصول زلاتان على بطاقة صفراء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن غياب إبراهيموفيتش عن المواجهة المقبلة سيكون لتراكم الإصابات، ولم يتم تحديد الخصم فيها بعد.