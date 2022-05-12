إيدي هاو يكشف حقيقة "سوق النتقالات الخيالي" المنتظر من نيوكاسل!

كشف إيدي هاو مدرب نادي نيوكاسل يونايتد عن موقف فريقه المادي في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وكان صندوق الاستثمارات السعودي قد اشترى الفريق الإنجليزي، وأنفق ما يصل إلى 94 مليون جنيه استرليني على خمسة لاعبين في فترة الانتقالات في يناير.

وعلى عكس المتوقع، فعلى الرغم من الدعم المادي الكبير المنتظر تقديمه من السعودية، إلا أن المدرب هاو كشف أن هناك بعض المعوقات أمام ذلك.

ماذا قال إيدي هاو؟

قال مدرب نيوكاسل: "مع قواعد اللعب المالي النظيف، لدينا قيود وأشياء يتعين علينا العمل ضمنها، لذلك لا يمكننا الخروج وإنفاق الأموال على لاعبين، مثل ما كان بإمكان الفرق فعل ذلك في الماضي وتغيير فريقها بالكامل في سوق انتقالات واحد".

وواصل: "هذا ليس خيارًا بالنسبة لنا، فكلما زادت الأموال التي تنفقها في نافذة واحدة، زاد تأثيرها على قدرتك على الإنفاق في الانتقالات التي بعدها".

وأوضح: "القواعد موجودة لتنظيم اللعبة بشكل صحيح وعلينا أن نحذو حذوها، وهذا يؤثر على ما يمكننا القيام به هذا الصيف".

واختتم: "لكن هذا لا يعني أننا بلا طموح تمامًا، نحن نريد أن نحاول جلب اللاعبين المناسبين، الذين يفخرون بارتداء القميص ويمكن أن يحدث ذلك فرقًا".

ماذا عن الميزانية المتوقعة؟

بحسب ما أورده تقرير لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن النادي الإنجليزي لن يدخل السوق المقبل لصرف العديد من الأموال، لكنه لن يتقشف أيضًا.

حيث من المتوقع أن تكون الميزانية الموجودة لسوق الانتقالات الصيفي القادم، في حدود 60-80 مليون جنيه استرليني.

وهو مبلغ معقول نظرًا لما فعله نيوكاسل في سوق الشتاء الماضي من صفقات كلفت الفريق الحذر في الفترة المقبلة.

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