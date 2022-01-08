إيجالو في رسالة لنادي الشباب: لست في حالة جيدة، أريد اللعب مع نييجريا

أبدى أوديون إيجالو مهاجم الشباب رغبته الواضحة في اللعب مع منتخب بلاده نيجيريا في كأس أمم إفريقيا التي ستنطق غدٍ الأحد في الكاميرون وتستمر حتى السادس من فبراير القادم.

إيجالو تلقى دعوة من أوجوستين إجوافوين المدير الفني لنيجيريا لتمثيل المنتخب في البطولة القارية، لكن ناديه السعودي رفض السماح له بالسفر.

لماذا سيغيب إيجالو عن منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا؟

الإعلامي السعودي خالد الشنيف كان قد أكد أن الشباب رفض السماح لإيجالو بالسفر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بحجة أن خطاب استدعائه وصل متأخرًا، حيث تنص لوائح فيفا أن يتم استدعاء اللاعبين للمشاركة مع منتخبات بلادهم قبل 15 يومًا من انطلاق البطولة.

الشنيف أوضح ذلك بقوله "مصدر خاص من الإدارة الشبابية أبلغنا أن إيجالو لن يذهب إلى كأس أمم إفريقيا، والسبب أنه لم يصلهم حتى الآن خطاب استدعاء اللاعب، واللوائح تقول أن خطاب الاستدعاء يجب أن يصل قبل انطلاق البطولة بأسبوعين، الخطاب لم يصل حتى الآن وبالتالي إيجالو سيتواجد مع الشباب أمام أبها".

مصادر خاصة لجول في الاتحاد النيجيري أكدت اتخاذ قرار باستبعاد المهاجم صاحب الـ32 عامًا لوجود مشاكل مع ناديه السعودي، موضحة أن عقد اللاعب مع الشباب يتضمن بندًا يمنعه من اللعب مع منتخب بلاده.

ماذا قال إيجالو حول تواجده مع نيجيريا في كأس أمم إفريقيا؟

المهاجم المتألق مع الشباب هذا الموسم في الدوري السعودي أكد أنه ليس بحالة جيدة، مؤكدًا رغبته وعمله على التواجد مع نيجيريا في البطولة القارية.

إذ قال لصحيفة "بانش" النيجيرية معللًا غيابه عن التدريبات الجماعية لفريقه في اليومين الأخيرين "لست في حالة ذهنية جيدة للانخراض في التدريبات، أريد أن أنضم لمنتخب بلادي وأن أكون جزءًا من كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، أعنى أن تلك هي أكبر بطولة في القارة وأريد تمثيل بلادي بها".

وأتم هداف كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر بالتأكيد على سعيه للتواجد مع نيجيريا، بقوله "أعتز كذلك بقميص المنتخب الوطني، له قيمة كبيرة عندي، مازلت أعتقد أنني سأشارك في كأس أمم إفريقيا".

كيف هو موسم إيجالو مع الشباب في الدوري السعودي؟

مذهل هي الكلمة المناسبة لوصف موسم إيجالو مع الشباب في الدوري السعودي، إذ خاض جميع مباريات الفريق الـ15 وأحرز خلالها 11 هدفًًا آخرهم هدفه الجميل والحاسم في مرمى الأهلي مساء أمس.

ويُعد صاحب الـ32 عامًا أفضل مهاجم في الدوري السعودي هذا الموسم وأحد أهم أسباب تواجد الشباب ثانيًا في جدول الترتيب خلف الاتحاد بفارق نقطة واحدة مع مباراة إضافية.

الشباب كان قد هزم الأهلي في مباراة مثيرة أقيمت في جدة يوم أمس وشهدت 7 أهداف، وقد تقدم الليوث بهدفين نظيفين ثم استطاع الأهلي قلب النتيجة لصالحه 3-2 لكن هدفي هتان باهبري وإيجالو صنعا ريمونتادا الشباب.

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