خاص | نيجيريا تتفادى المشاكل وتستبعد إيجالو رسميًا من أمم إفريقيا

اتخذ الاتحاد النيجيري لكرة القدم قرارًا باستبعاد المهاجم أوديون إيجالو، لاعب نادي الشباب السعودي، من قائمة النسور المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون يناير وفبراير المقبلين.

ويقع المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا، والتي تضم أيضًا منتخبات مصر والسودان وغينيا بيساو.

لماذا رفض نادي الشباب انضمام إيجالو لمنتخب نيجيريا؟

أكدت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، على أن نادي الشباب رفض انضمام إيجالو لمنتخب نيجيريا، بسبب تأخر الاتحاد النيجيري في إرسال طلب انضمام اللاعب لصفوف النسور.

نادي الشباب تمسك بحقوقه في اللاعب، ورفض طلب الاتحاد النيجيري، ليستمر اللاعب في المملكة العربية السعودية.

بعض التقارير أكدت أيضًا على أن إيجالو يغيب عن تدريب الشباب، اعتراضًا منه على رفض النادي السعودي لسفره للانضمام لصفوف منتخب نيجيريا.

ما سبب اتخاذ الاتحاد النيجيري قرارًا باستبعاد إيجالو؟

وتواصل "جول" مع الاتحاد النيجيري، من أجل معرفة موقفهم من ضم أوديون إيجالو لصفوف النسور النيجيرية، حيث أكد الاتحاد على أن اللاعب لن ينضم لصفوف المنتخب.

الاتحاد النيجيري أرسل بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله على أنه تم اتخاذ قرارًا باستبعاد إيجالو، بسبب مشاكل مع نادي الشباب السعودي.

وأكدت المصادر على أن الشباب رفض الموافقة على انضمام إيجالو لمنتخب نيجيريا لأسباب تعاقدية، حيث قام اللاعب بالتوقيع على عقد به بند ينص بعدم مشاركته دوليًا.

وكان الاتحاد النيجيري يريد ضم إيجالو، في ظل غياب عدد من النجوم المميزين، أبرزهم فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي، وبول أونواتشو لاعب جنك البلجيكي، حيث كان سيتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في هجوم النسور.

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