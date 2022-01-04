أومتيتي يوصل عناد برشلونة .. يرفض العروض ويحنث بوعوده

يعمل ماتيو أليماني مدير كرة القدم في نادي برشلونة الإسباني على محاولة إخراج بعض اللاعبين من "كامب نو"، بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية، وقواعد اللعب المالي النظيف.

ويعد الفرنسي صامويل أومتيتي واحدًا من بين اللاعبين الذي أصبح خروجهم من برشلونة ضرورة قصوى، بالنظر إلى راتبه المرتفع وعدم مشاركته بانتظام مع الفريق.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن صبر برشلونة على المدافع الفرنسي قد نفذ بالفعل، بعد عدة أشهر متوترة بين الجانبين.

وعلى ما يبدو، فإن أومتيتي لا ينوي الرحيل عن برشلونة قريبًا، وهو أمر يؤثر على النادي الكتالوني بشكل واضح، لأن راتبه من أعلى الرواتب في الفريق.

ويعلم أليماني أن الاعتماد على أومتيتي هو لعب بالنار، حيث شاهد الأمر بنفسه عندما رفض المدافع الفرنسي خمسة عروض دفعة واحدة للرحيل.

وحينها، طلب أومتيتي الاجتماع مع جوان لابورتا رئيس برشلونة لطلب فرصة أخيرة، وحينها حدث ذلك، مع وعد من اللاعب بأنه سيرحل في يناير إذا لم يفز بمركز على أرض الملعب.

والآن في لحظة الحقيقة، وحسب "سبورت" فإن أومتيتي لا ينوي الرحيل، وينتظر وصول عرض من أحد الأندية الكبرى، وهو أمر يعرف برشلونة جيدًا أنه لن يحدث.

ويحاول برشلونة الضغط بكل قوته على أومتيتي للرحيل، حيث يرفض النادي استمراره بشكل قاطع.

ورغم وجود خيارات من فرنسا وتركيا، إلا أن أومتيتي يرفض هذه العروض، رغم حقيقة أن برشلونة سيتكلف قسطًا كبيرًا من راتبه.

ومع كل التوتر في الأجواء بين برشلونة وأمتيتي، فإن النادي واثق من أنه سيكون هناك اتفاق خلال الأسبوع الحالي، وسيخرج الفرنسي إلى الأبد من "كامب نو".

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