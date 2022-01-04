إنسيني مرفوض في الهلال .. نابولي يعرض قائده والزعيم يشترط

على مضض، سيرحل لورينزو إنسيني؛ قائد نابولي الإيطالي، عن فريقه خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بعد عدم توصله لاتفاق حول تجديد عقده.

نابولي يرفض شروط إنسيني:

صاحب الـ30 عامًا دخل الفترة الحرة في عقده مع الفريق الإيطالي بيناير الجاري، لكن مسؤولي نابولي يريدون الاستغناء عنه في الشتاء بدلًا من أن يرحل مجانًا في نهاية الموسم.

ووفقًا للتقارير الإيطالية فإن اللاعب يريد الاستمرار مع فريقه الذي لعب له خلال العشر سنوات الأخيرة بشكل مستمر بعدما نشأ في صفوف ناشئيه وخرج في عدة إعارات، لكن الخلاف المادي، أجبر إدارة النادي على عرضه للبيع.

وأشارت التقارير إلى أن إنسيني تنازل وأجبر ناديه أنه على استعداد حتى لتقاضي أربعة ملايين يورو سنويًا مقابل التجديد إلا أن المسؤولين يتمسكون بمنحه 3.5 مليون يورو سنويًا، رافضين زيادة المبلغ يورو واحد، وهو ما يرفضه اللاعب.

إنسيني مرفوض في الهلال:

الصحفي الإيطالي باولو بارجيجيا أكد أن النادي الإيطالي عرض لاعبه على أحد الأندية العربية، لكنه رفض الكشف عن اسم النادي، مؤكدًا فشل المفاوضات.

ووفقًا لـ" Area Napoli" فإن الهلال هو النادي الذي عُرض عليه إنسيني، بعد علم المسؤولين برغبة الزعيم في التعاقد مع جناح هجومي قوي، مشيرًا إلى نابولي يطلب الحصول على 15 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الهلال عرض دفع 5-6 مليون مقابل استعارة اللاعب، مع خيار أحقية الشراء، وهو ما قوبل بالرفض، بجانب الاختلاف حول راتب اللاعب، إذ أن النادي السعودي لا يريد دفع أكثر من خمسة ملايين يورو راتبًا سنويًا له.

ماذا قدم إنسيني مع نابولي؟

معشوق جمهور نابولي نشأ في فرق الفئات السنية بالنادي، وتمت إعارته ثلاث مرات بالدوري الإيطالي، قبل أن يستقر به الحال في نابولي منذ صيف 2012.

خلال تلك السنوات، شارك إنسيني في 415 مباراة بقميص نابولي في مختلف البطولات، وسجل 114 هدفًا، وصنع 91 آخرين.

وعلى مستوى البطولات، حقق لقب كأس إيطاليا مرتين، ولقب السوبر الإيطالي مرة.

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