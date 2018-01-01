سولشار: مانشستر يونايتد نادي يحتاج لمتطلبات محددة

أولي سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد يؤكد أن اللعب للشياطين الحمر يحتاج لمتطلبات كبيرة ويطالب نجوم الفريق بالتمسك بكل فرصة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أولي سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة للخروج بأفضل النتائج الممكنة من المباريات القادمة.

جاء هذا خلال تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني خلال مؤتمره الأول، وأكد خلالها أنه سيحاول تقديم أفضل ما لديه من أجل الفريق.

وقال سولشار: "عندما تحصل على عمل مثل ذلك لمدة ستة أشهر يجب أن تساعد بأقصى قدر ممكن لديك، وأدرك أنه هناك العديد ممن يتمنون تدريب ذلك النادي وأنا واحدًا منهم".

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وأضاف: "بكل تأكيد سيكون هناك صفقات في يناير، لكن عملي في الوقت الحالي يقضي بمعرفة الفريق جيدًا ومراقبة جودة كل منهم، كنت أشاهدهم على فترات وأنا في النرويج عندما كنت أملك الوقت، سأرى ما الذي أستطيع مساعدتهم به، ومتأكد أن للنادي أهدافًا في الشتاء".

وأكمل عن لقاء كارديف: "سألجأ لكاريك وكيران لقد كانا هنا طوال الموسم ويعرفان من يجب أن يبدأ تلك المباراة، سنختار من نعتقد أنهم سيستطيعون منحنا نتيجة جيدة، لكن لوكاكو وسانشيز لن يشاركان".

وعن السير أليكس فيرجسون: "لقد أثر علي كثيرًا خلال قيادته للفريق، وكان معلمي منذ أن انضممت للفريق، لا يوجد أفضل منه لأنال منه النصيحة، لقد أمضيت 11 عامًا هنا كلاعب وثلاث أعوام ونصف كمدرب، أمضيت تقريبًا نصف حياتي هنا أو ثلثها".

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واختتم تصريحاته: "عندما تكون في مانشستر يونايتد يكون هناك عدد من المتطلبات، واحدًا منهم أن تكون لاعبًا جماعيًا، لا أعتقد أن هناك لاعبًا جلس على مقاعد البدلاء أكثر مني، لكن عندما تشارك يجب أن تتمسك بالفرصة، والجميع سينالها".

جدير بالذكر أن سولشار سيتولى تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يتم الإعلان عن مدير فني جديد بنهاية الموسم بعد اقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.