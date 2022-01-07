أولى صفقات العهد الجديد .. نيوكاسل يضم تريبيير

أعلن نيوكاسل بصفة رسمية عن التعاقد مع الدولي الإنجليزي كيران تربيير قادماً من صفوف أتلتيكو مدريد.

الظهير الأيمن هو التعاقد الأول للفريق الإنجليزي منذ انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار السعودي قبل قرابة شهرين.

ما هي تفاصيل انتقال اللاعب إلى صفوف نيوكاسل؟

وأعلن الفريق الذي يصارع الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز عن توقيع الظهير الدولي عقداً لمدة عامين ونصف معه.

ولم يوضح نيوكاسل قيمة الصفقة، ولكن التقارير تشير إلى الاتفاق بين الناديين على قيمة في حدود 12 مليون جنيه استرليني قد ترتفع إلى 15 مليوناً بحسب مجموعة من الحوافز.

ما هي مسيرة تريبيير مؤخراً؟

أمضى اللاعب آخر عامين ونصف في إسبانيا مع أتلتيكو مدريد قادماً من توتنهام، وفاز مع الفريق الإسباني الموسم الماضي بلقب الليجا.

وسيعمل تريبيير في نيوكاسل من جديد مع المدرب إيدي هاو الذي سبق وتدرب تحت قيادته في صفوف بيرنلي.

هل هناك صفقات جديد قادمة لنيوكاسل؟

ذكرت "جارديان" أن تريبيير سيكون الصفقة الأولى من مجموعة من الصفقات المميزة لإنقاد الفريق من وضعه الحالي بالمركز قبل الأخير بالدوري.

وقال التقرير إن الأهداف المقبلة ستكون لوكاس دين من إيفرتون وإن كان الفرنسي لا يرحب بالانتقال لنيوكاسل، وآرون رامزي، متوسط ميدان يوفنتوس الذي لا يدخل في حسابات الفريق الإيطالي.

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