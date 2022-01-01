أخبار الانتقالات | رونالدو يختار صفقة مانشستر الجديدة

روما يضم مايتلاند نايلز
سجل روما بصفة رسمية صباح الجمعة الإنجليزي مايتلاند نايلز لاعباً جديداً في صفوفه.
ويأتي انضمام اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم دون إدراج بند للشراء من ناديه الأصلي آرسنال.
سواريز يعود إلى برشلونة؟
ذكر الصحفي التركي "إكريم كونور" بأن لويس سواريز قد يعود لصفوف برشلونة من جديد.
وقال الصحفي إن في حال مغادرة سواريز لصفوف أتلتيكو مدريد يناير الجاري، فستكون وجهته البلوجرانا.
كومان يتجه للتجديد
أفادت "تيليفوت" بأن كينجسلي كومان في طريقه لقبول عرض بايرن ميونخ للتجديد.
وأضاف التقرير بأن الفرنسي اقتنع نهاية الأمر بالعرض المقدم من فريقه لتمديد عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم.
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جودين يغادر كالياري
ذكر "فابريزيو رومانو" أن دييجو جودين سيترك كالياري مجاناً الشهر الجاري بعد التوصل لاتفاق لفسخ عقده.
وبحسب الصحفي الإيطالي، يمتلك لاعب أتلتيكو السابق عرضاً من أتلتيكو مينييرو، ولكن لم يحسم موقفه بعد.
وكيل ألفاريز يواصل التنقل
أوضحت "لاجازيتا" أن وكيل نجم ريفر بليت جوليان ألفاريز واصل رحلاته بأوروبا للقاء الأندية المهتمة.
وبعد مانشستر، انتقل الوكيل إلى ميلانو للقاء ممثلي إنتر وميلان.
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