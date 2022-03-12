"أوقفوا صفقات النصر .. الخلل كله في الإدارة"

أكد الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، على أن هناك خللًا كبيرًا في إدارة نادي النصر، مطالبًا من الداعمين بالتوقف عن إبرام الصفقات خلال الفترة القادمة.

لماذا يجب أن يتوقف النصر عن الصفقات؟

الرشيدي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة "24 الرياضية": "أحمل رئيس النادي الذي جاء بلاعبين لن يستفاد بهم الفريق، وأحمل من غير الخطة لأنك لديك 9 لاعبين، تقوم بسحب هداف إفريقيا وتعتمد على لاعب جناح؟".

وتابع: "أقول للأمير خالد بن فهد أوقفوا الصفقات، واجتمعوا لأن ما يحدث في نادي النصر، لا يتعاقدون مع ما يحتاجه الفريق، لماذا تعاقدت مع جوناثان وموري؟ النادي أمانة في أيديكم".

وواصل: "الجميع يقولون أن النصر يحتاج إلى حارس مرمى وظهير، ولكن يتم التعاقد مع لاعبين بمراكز أخرى، ولماذا تقوم بتجديد عقد حمد آل منصور لمدة 3 سنوات ومن الذي طلب هذا الأمر؟".

واختتم الرشيدي تصريحاته قائلًا: "الأمير خالد بن فهد لا يقصر في شيء، ولكن يجب الآن يتوقف النادي عن الصفقات، ويجتمع أعضاء الشرف الذهبيين مع الإدارة، لأن الخلل الأول والأخير في الإدارة".

عايد الرشيدي :

أوقفوا الصفقات في نادي النصر .. لا يجلبون ما يحتاجه الفريق !!! ..

الحصاد الرياضي ...@ayed7171 pic.twitter.com/yy8YL6KfUi — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 12, 2022

النصر يبحث عن التعاقد مع حارس مرمى

وتبحث إدارة نادي النصر خلال الوقت الحالي عن التعاقد مع حارس مرمى، وذلك من أجل تدعيم هذا المركز، في ظل عدم قناعة الجهاز الفني والجماهير بالمستوى الذي يقدمه الحارس وليد عبد الله.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي النصر اقترب كثيرًا من التعاقد مع المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في صفقة انتقال حر.

كما أكدت تقارير إيطالية على أن نادي النصر يفاوض أيضًا الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا من أجل ضمه خلال الصيف القادم.

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