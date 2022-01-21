أوسكار : مفاوضاتي مع برشلونة لم تنته بعد !

كشف أوسكار دوس سانتوس نجم تشيلسي السابق وشنغهاي الصيني، عن وجود محادثات مكثفة مع نادي برشلونة الإسباني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" تحدثت منذ بضعة أيام، عن اهتمام تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بالتعاقد مع أوسكار.

وكانت الأنباء صادمة نوعًا ما بالنسبة للبعض، بسبب ابتعاد اللاعب عن الساحة الأوروبية لسنوات.

ولكن أوسكار قال في تصريحات للصحفي "مارسيلو بيشلر":"المحادثات مع برشلونة لم تنته بعد، يجب أن نتحدث عن عدة أمور لانتقالي لهم في يناير الجاري".

وأضاف:"لديهم مشكلة في الرواتب وتسجيل اللاعبين كما حدث بالضبط مع داني ألفيش".

ومن جانبها قالت "موندو ديبورتيفو" إن أوسكار يحلم بالعودة إلى أوروبا من بوابة برشلونة من جديد، ومستعد لتخفيض راتبه ليتناسب مع ظروف النادي.

ومع ذلك لا يبدو اللاعب كأولوية لتشافي في الوقت الحالي، بسبب بعض الملفات الأخرى الشائكة مثل مركز المهاجم الصريح والرحيل المحتمل لعثمان ديمبيلي.

يذكر أن صاحب الـ30 سنة لعب 170 مباراة مع شنغهاي منذ انتقاله للفريق، وسجل 50 هدفًا وصنع 93 بكل البطولات.

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