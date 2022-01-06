أوباميانج في أزمة جديدة .. احتفالات دبي تبعده عن بداية أمم إفريقيا

تلقى منتخب الجابون ضربة موجعة، بعد الكشف عن إصابة قائده بيير إيمريك أوباميانج بعدوى فيروس كورونا عند وصوله إلى الكاميرون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

أوباميانج، قائد الجابون، أضر بتحضيرات منتخب بلاده للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، بعد أن ثبتت فيروس كورونا.

والتقطت مقاطع فيديو تُظهر أوباميانج وهو يحتفل مع زملائه في دبي قبل السفر إلى الكاميرون، حيث تجمع منتخب الجابون في الإمارات قبل التوجه إلى كأس أمم إفريقيا.

وحسب موقع "سبورت نيوز أفريكا" فإن أوباميانج ليس اللاعب الوحيد من منتخب الجابون، بل تعرض زميله ماريو ليمينا أيضًا للإصابة.

ماذا حدث في دبي؟

شوهد أوباميانج وزميله ماريو ليمينا في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعتقد أنه من رحلة منتخب الجابون إلى دبي.

وظهر أوباميانج في الفيديو وهو يرقص ويحتفل، دون أي إجراء احترازي من خطر فيروس كورونا.

ما هي مجموعة الجابون في أمم إفريقيا؟

ويلعب منتخب الجابون في المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا، ويفتتح مبارياته بمواجهة جزر القمر، قبل أن يلعب ضد غانا والمغرب، وقد يغيب أوباميانج عن مباراة أو أكثر حسب تطور حالته.

ومن المحتمل أن يخوض أوباميانج وليمينا سباقًا مع الزمن من أجل اللحاق بمباريات منتخب الجابون في كأس أمم إفريقيا.

وسيلتقي الفائز في مجموعة الجابون ضد أحد أصحاب المركز الثالث في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا، بينما سيواجه صاحب المركز الثاني وصيف المجموعة الأولى.

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