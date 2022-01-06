أزمة انضباطية جديدة في مدريد .. تصرف وقح من سيبايوس بحق أنشيلوتي

يواجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أزمة انضباطية جديدة في الفريق، وهذه المرة مع داني سيبايوس لاعب الوسط.

سيبايوس سجل مساء الأربعاء ظهوره الأول مع ريال مدريد في موسم 2021-22، وذلك خلال مباراة ألكويانو في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ودخل سيبايوس إلى المباراة في الدقيقة 86 بعد أن تعافى من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في منافسات دورة الألعاب الأولمبية في يوليو الماضي، وأبعدته لمدة طويلة عن الملاعب.

لكن يبدو أن عودة سيبايوس حملت معها أزمة جديدة صدرها لاعب الوسط إلى مدربه كارلو أنشيلوتي.

ماذا حدث؟

وحسب برنامج "El golazo de gol" الإسباني، فإن الكاميرات التقطت سيبايوس يتصرف بوقاحة وغضب مع أنشيلوتي قبل دخوله إلى الملعب.

وأظهرت الصور أن سيبايوس تجاهل مصافحة أنشيلوتي وأدار ظهره للمدرب الإيطالي، في علامة واضحة على عدم الاحترام.

👀 ¡OJO A ESTAS IMÁGENES!



😡 Enfado y desplante de Ceballos a Ancelotti, instantes antes de salir a jugar en Alcoy



🚨 A las 14h en el #Golazo, la secuencia completa



😬 Va a dar mucho que hablar... pic.twitter.com/cHWN95D9Yr — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) January 6, 2022

ماذا قال أنشيلوتي عن سيبايوس؟

ويأتي ذلك رغم أن أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ألكويانو حرص على دعم سيبايوس بشكل واضح.

وقال الإيطالي عن سيبايوس: "أحبه كلاعب، وأحب شخصيته وأسلوبه على أرض الملعب، إنه على ما يرام".

وأضاف: "في النصف الثاني من الموسم سيكون هامًا بالنسبة لنا لأنه يملك الجودة ليتواجد في فريق ريال مدريد".

ويبدو أن تصريحات أنشيلوتي لم تجد رد الفعل المناسب من سيبايوس، الذي على ما يبدو اعترض على إقحامه إلى المباراة قبل أربع دقائق على النهاية.

ليست الأزمة الأولى!

ولا تعد هذه الأزمة الأولى التي يواجهها أنشيلوتي مع أحد لاعبي ريال مدريد خلال الموسم الحالي.

الأزمة الأولى كانت مع إيسكو الذي رفض استكمال عمليات الإحماء خلال مباراة ريال مدريد أمام غرناطة في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

حينها قرر أنشيلوتي التهدئة وأدخل الإسباني إلى الملعب في الدقيقة 80، لكنه بعد ذلك رد على تصرف إيسكو بتجميده لعدد من المباريات.

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