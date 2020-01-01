كم عدد أهداف رونالدو في برشلونة في جميع البطولات؟

تاريخ كبير يمتلكه كريستيانو في الدوري الإسباني حيث كان أهم نجوم ريال مدريد لعدة سنوات، فكم عدد أهداف رونالدو في برشلونة في جميع البطولات؟

لا شك أن كريستيانو رونالدو هو أحد أهم أساطير كرة القدم على مر التاريخ، وقد شكلت المنافسة بينه وبين ليونيل ميسي عنوان للساحرة المستديرة في العقد الأخير.

شعبية كبيرة يمتلكها رونالدو في جميع أنحاء العالم، ويرى الكثيرون من عشاقه أنه الأفضل في التاريخ، ويضعونه في مرتبة أعلى من غريمه التقليدي ميسي ومن عدد من الأساطير على غرار مارادونا وبيليه.

لفت كريستيانو أنظار السير أليكس فيرجسون وهو شاب صغير في سبورتنج لشبونة البرتغالي، فضمه لكتيبته في مانشستر يونايتد وأثقل موهبته، وبعد سنوات انضم كريستيانو رونالدو لريال مدريد وتحول من لاعب يخدم منظومة الفريق إلى ماكينة أهداف لا تتوقف، وحتى بعد انتقاله ليوفنتوس لم يهدأ رغم تقدمه في العمر.

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قضى الدون 9 مواسم في صفوف الريال، سجل خلالها العديد من الأهداف في جميع المنافسين، وبالطبع سجل العديد من الأهداف في شباك الطرف الآخر للكلاسيكو البلاوجرانا، فكم عدد أهداف رونالدو في شباك برشلونة طوال مسيرته؟

كم عدد أهداف رونالدو في برشلونة؟

خاض كريستيانو رونالدو 30 نسخة من الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في فترته في إسبانيا، وذلك في جميع البطولات، وواجه الكتلان في مباراة واحدة.

لكن مواجهات رونالدو للبلاوجرانا بدأت منذ فترته مع مانشستر يونايتد، حيث خاض 3 مباريات مع اليونايتد في مواجهة الفريق الكتالوني، وبعد رحيله ليوفنتوس واجه كريستيانو برشلونة في مباراة واحدة.

في الكلاسيكو في الدوري الإسباني، سجل كريستيانو رونالدو 9 أهداف لريال مدريد في 18 مباراة، كما سجل 5 أهداف في 5 مباريات في كأس ملك إسبانيا، وسجل 4 أهداف في 5 مباريات في السوبر الإسباني.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، لم يسجل رونالدو إلا هدفين فقط في شباك الكتلان، كانا في مباراة يوفنتوس ضد برشلونة الأخيرة.

أهداف رونالدو في برشلونة: