إنييستا: نيمار قطعة مهمة لبرشلونة ولكن

تعرف على الجزء الثاني من حوار إنييستا مع ماركا

أكد أندريس إنييستا، لاعب فيسيل كوبي الياباني، أن ضم نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، سيكون مفيدًا لكنّه لا يعرف كيف سيلعب في ظل وجود هذه الكوكبة من النجوم.

إنييستا تحدث عن أهمية استمرار إيفان راكيتيش وعدم مقارنة اللاعبين الشباب بالأساطير.

وقال إنييستا في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعرف كيف سارت المفاوضات لضم نيمار من باريس سان جيرمان ولكن لو انضم اللاعب في المستقبل فبالطبع سيكون قطعة هامة في الفريق الشيء الوحيد الذي يقلقني هو كيف سيتم توظيفه في ظل وجود هذا العدد من اللاعبين المميزين".

وبالحديث عن الكلاسيكو أكد إنييستا أنّ قرار التأجيل قد يكون هو الأنسب نظرًا للظروف الحالية مشيرًا إلى أنّه لا يهم موعد خوض اللقاء ولكن الأهم أن يُلعب والجمهور يستمتع به كما تمنى أن تعود الأمور لطبيعتها في كتالونيا.

وتابع: "ريال مدريد فريق قوي ولديه العديد من العناصر المتميزة وبالطبع سوف يقاتلون على جميع البطولات كالعادة, خروج ميسي من برشلونة قد يجعل الكلاسيكو مختلفًا ولكنّها قوانين الحياة وأعتقد أن لحظة رحيل البرغوث سوف تكون حزينة رغم أنّها قادمة".

صاحب الـ 35 عامًا أشار إلى أنّه لا يعرف إن كان جوزيه مورينيو قد يعود إلى إسبانيا مشيرًا إلى أنّ ريال مدريد خيارًا مطروحًا أما برشلونة فالأمر معقد.

وأضاف: "تقنية الفيديو سوف تأتي في اليابان الموسم المقبل وأعتقد أنّ هذا الأمر جيد فرغم أنّ الأمر مثير للجدل لكنّه ضروري وفعال".

وبالحديث عن المرشحين للكرة الذهبية أكد قائد برشلونة السابق أنّ الفوز بدوري أبطال أوروبا يعطي أفضلية لبعض اللاعبين مشيرًا إلى أنّ البطولات الفردية لا تعنيه كثيرًا.

وأردف: "منتخب إسبانيا بحاجة لتحقيق البطولات والأمر يبدو معقدًا للغاية نظرًا لوجود أكثر من منتخب يقدم مستويات جيدة".

إنييستا أكد رغبته في أن يكون مدربًا مؤكدًا أن أهم شيء امتلاك أفكار معينة يرغب كل مدرب في تطبيقها موضحًا: "لقد تعلمت الكثير في مسيرتي بالتدرب مع أكثر من مدرب وهذا جعلني امتلك فكرة معينة عن اللعبة. في برشلونة كل مدرب كان يمتلك نفس الرغبة في السيطرة والبناء من الخلف والتحكم في الرتم وأعتقد أنّ هذه ستكون فلسفتي".

واختتم: "أتمنى أن أرى برشلونة يحقق الثلاثية مرة أخرى ولكن المنافسة صعبة والموسم الماضي شاهدنا تفوق الفرق الإنجليزية في الأبطال وهناك أيضًا بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وكلهم فرق مرشحة لحصد التشامبيونزليج".

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق الثلاثية مرتين في 2008-2009 و2014-2015 بوجود إنييستا في الفريق