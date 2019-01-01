إنييستا: لن أتكرر وأتمنى بقاء راكيتيتش

تعرف على الجزء الأول من حوار إنييستا مع ماركا

أكد أندريس إنييستا، لاعب فيسيل كوبي الياباني، أنّه لن يتكرر ولا يجب على أي لاعب شاب تقليده أو المقارنة به مطالبًا ببقاء إيفان راكيتيتش في الفريق.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب راكيتيتش من مغادرة برشلونة والنادي الكتالوني قد يوافق على بيعه لأي فريق خارج الليجا.

وافتتح إنييستا الحوار مع صحيفة ماركا بقوله: "بعد عام كامل قضيته في اليابان أعتقد أنني بدأت أتأقلم وأشعر بالسعادة والأمور تشبه حياتي في برشلونة ما بين التدريبات وتناول الطعام في المدينة الرياضية أو اصطحاب اطفالي للمدرسة. الأمور هادئة".

وتابع: "لدينا هنا مجموعة رائعة من اللاعبين وديفيد فيا لاعب رائع يستطيع تسجيل العديد من الأهداف وقادر دائمًا على تغيير نتيجة أي لقاء".

إنييستا نفى إمكانية العودة إلى منتخب إسبانيا مؤكدًا أنّ اللاروخا يمتلك عناصر في أعلى مستوى ولا يعرف إن كان المدرب فكر في إمكانية استدعائه أم لا مشيرًا إلى أنّه لم يتناقش في هذا الأمر.

وواصل: "حينما أعلنت قراري بالرحيل عن برشلونة تلقيت العديد من العروض ورفضت اللعب في أوروبا كما اليابان بلد جيدة وجذبتني للغاية. نعم حاول نادي بوكا جونيورز وعدد من الفرق في الصين ضمي ولكني رفضت ولدي عقد حتى 2021 ولا أعلم إن كنت سأستمر بعد ذلك أم لا. حاليًا أنا مستمتع".

وأردف: "فترتي في برشلونة كانت ساحرة منذ قدومي بعمر 12 عامًا. لقد تدربت مع عظماء مثل رونالدينيو وليونيل ميسي ولعبت بجوارهم وتعلمت منهم الكثير بجانب حصدي للألقاب. لقد كانت أيامًا عظيمة".

وحول موسم برشلونة مع تاتا مارتينو، تحدث ثاني أكثر لاعب تتويجا بالألقاب مع البلوجرانا: "لا أتذكر الكثير عن هذه الفترة ولكن التدريبات تغيرت كثيرًا عما اعتدنا عليه وطلب منا الركض بصورة أكبر كما حجم إمكانيات بعض اللاعبين".

واستمر صاحب الـ 35 عامًا في الحديث عن برشلونة مؤكدًا أنّ الفريق لا يزال يمتلك طريقة لعب تختلف عن البقية موضحًا أنّ فلسفة الفريق ستبقى موجودة للأبد لأن هناك أكثر من لاعب متميز في الفريق نافيًا وجود أزمات في غرفة الملابس مؤكدًا أنّ العلاقة بين اللاعبين صحية والجميع يمتلك هدف واحد.

وبالحديث عن أرتور وفرينكي دي يونج، علّق إنييستا: "أعتقد أنّ الاثنين استثنائيين لما يقدمانه في خط الوسط وطريقة التحكم بالكرة كما أن هناك أيضًا بوسكيتس وراكيتيش في خط الوسط وأرى أنّ الأخير لاعب عظيم وقدّم سنوات رائعة مع الفريق حتى لو لم يشارك بانتظام في الوقت الحالي ولو القرار بيدي لن أجعله يرحل في يناير".

وأشاد لاعب فيسيل كوبي بأنسو فاتي مشيرًا إلى أنّه لاعب شاب لديه الكثير من الفرص في المستقبل ووصله إلى الفريق الأول نجاح في حد ذاته، كما رفض تشبيه أي لاعب بآخر مؤكدًا أنّه لا يوجد إنييستا آخر فحتى هو لم يحاول تقليد بيب جوارديولا أو مايكل لاودروب.

جدير بالذكر أنّ إنييستا حقق 31 بطولة مع برشلونة منذ مشاركته مع الفريق الأول.