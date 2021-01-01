انفراجة في المفاوضات بين ريال مدريد وراموس

هل يستمر القائد أخيراً؟

أفادت أنباء بوجود انفراجة في المفاوضات بين ريال مدريد وقائده سيرخيو راموس بخصوص عقده الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري في يونيو المقبل.

مستقبل راموس شغل الحديث في الأسابيع الأخيرة في ظل فشل الطرفين للتوصل لحل وسط من أجل تمديد عقده والاستمرار مع النادي الملكي.

ما هي آخر التطورات بخصوص تمديد عقد سيرخيو راموس؟

"ABC" أوضحت أن راموس أصبح منفتحاً على فكرة تقليل الراتب الذي يطلبه من أجل الاستمرار مع الفريق.

وأشار التقرير إلى أن راموس في المقابل يطلب أن يتحصل على عقد لمدة عامين وليس عام واحد كما يعرض النادي.

لماذا لم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل التمديد حتى الآن؟

بحسب التقارير الصحفية، السبب في تعطل التمديد هو مطالب المدافع التي وصلت إلى 16 مليون يورو بالموسم الواحد كراتب.

سبب آخر ذُكر هو سياسة النادي الملكي التقشفية بسبب الخسائر الاقتصادية، بالإضافة إلى تفضيله صرف الأموال على الشباب.

ما هي حالة سيرخيو راموس حالياً؟

يتعافى راموس بالوقت الراهن من إصابة عضلية أبعدته منذ التوقف الدولي الأخير عن صفوف ومباريات النادي الملكي.

وخلال تلك الفترة تعرض راموس أيضاً للإصابة بفيروس كورونا وخضع للعزل المنزلي ولكن عاد قبل أيام للتدرب مع الفريق.

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