تحديد موعد عودة راموس لمباريات ريال مدريد

تقارير صحفية تكشف موعد عودة سيرخيو راموس للمباريات مع ريال مدريد من جديد!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن موعد عودة النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد للمشاركة في المباريات من جديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن بداية شهر مايو ستشهد عودة النجم والقائد الحالي للنادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيكون متاحًا للعودة للمباريات من جديد في الخامس من شهر مايو، في مباراة العودة ضد تشيلسي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وتعد تلك هي رغبة راموس نفسه، لكن بحسب ما أوضحت الصحيفة فهناك إمكانية لعودته في تاريخ يسبق ذلك، قد يكون أمام أوساسونا قبلها بأيام.

ويعاني راموس من إصابة عضلية في القدم، أبعدته عن الملاعب منذ الأول من أبريل، وتعرض في الوقت نفسه لفيروس كورونا، لكن مسحته الأخيرة كانت سلبية.

وتغيب راموس حتى الآن عن ثمان مباريات متتالية لريال مدريد، بعد أن كان قد عاد من إصابة طويلة أبعدته من يناير حتى منتصف مارس.

جدير بالذكر أن إجمالي المباريات التي شارك فيها راموس هذا الموسم هو 20 مباراة، بسبب تعرضه للكثير من الإصابات وغيابه لفترات طويلة.