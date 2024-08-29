"انظروا إلى البطولة الأفضل في العالم".. الخليفي يواصل عناد "السوبرليج!"

رئيس النادي الباريسي لديه الكثير ليقوله عن دوري أبطال أوروبا في شكله الجديد

واصل ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية ونادي باريس سان جيرمان عناد مسابقة "السوبر ليج" التي يعد كل من ريال مدريد وبرشلونة أكثر الداعين إليها.

وقال الخليفي في تصريحات على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا التي جرت في إمارة موناكو الفرنسية: "إنها المسابقة الأفضل على مستوى الأندية!".

وأضاف: "هل رأيتم كم الرعاة وحماسهم، هذا الحماس رائع جدًا للبطولة، الشكل الجديد جيد للمنافسة، لا يمكن أن تعرف من الأول ومن الأخير.. كل شيء سيكون مفصليًا، كل المباريات ستكون هامة، كل إنقاذ، كل هدف".

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وعن المباراة التي سيتطلع إليها خلال البطولة قال: "أنا أتطلع لشيء واحد فقط.. هو سماع نشيد دوري أبطال أوروبا".

وأكد الخليفي أن فريقه باريس سان جيرمان "سيأخذ الأمور خطوة بخطوة" وأنه يتمنى بكل تأكيد أن يصل فريقه إلى أبعد مدى في البطولة.