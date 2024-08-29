قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.. صفعة لبرشلونة وريال مدريد يواجه ثنائي التاريخ

هذه هي نتائج قرعة دوري ابطال أوروبا 2024-2025..

يقع جماهير كرة القدم العالمية في حب دوري أبطال أوروبا، البطولة الأبرز على مستوى الأندية والأكثر متابعة على مستوى العالم.

وجرت أحداث قرعة دوري أبطال أوروبا في ثوبه الجديد في إمارة موناكو بعد استحداث نظام جديد للبطولة لأول مرة بشكلها الحالي.

النسخة الجديد تشهد وجود 36 فريقًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

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أقيمت قرعة دور المجموعات الذي سيأتي بنظام الدوري وفقًا لـ 4 تصنيفات، وأتت على النحو التالي:-

جاء طريق مانشستر سيتي مع كل من:

إنتر في ملعب الاتحاد.

باريس سان جيرمان خارج الديار.

كلوب بروج على ملعب الاتحاد.

يوفنتوس خارج الديار.

فينورد في ملعب الاتحاد.

سبورتينج لشبونة خارج الديار.

سبارتا براج في ملعب الاتحاد.

باتيسلافا خارج الديار.

بينما جاء طريق برشلونة مع كل من:-

بايرن ميونخ على ملعب مونتجويك.

بوروسيا دورتموند خارج الديار.

أتالانتا على ملعب مونتجويك.

بنفيكا خارج الديار.

يونج بويز على ملعب مونتجويك.

سيرفينا زفيزدا خارج الديار.

ستاد بريست على ملعب مونتجويك.

موناكو خارج الديار.

بينما جاء طريق ريال مدريد مع كل من:-

بوروسيا دورتموند على ملعب سانتياجو برنابيو.

ليفربول خارج الديار

ميلان على ملعب سانتياجو برنابيو

أتلانتا خارج الديار.

سالزبورج على ملعب سانتياجو برنابيو.

ليل خارج الديار.

شتوتجارت على ملعب سانتياجو برنابيو.

ستاد بريست خارج الديار.